ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тепер всіх відмовляю: Царьов жаліється, що окупанти в Криму його "кинули"

STYLERЖиття    30.03.2019 - 13:46
Тепер всіх відмовляю: Царьов жаліється, що окупанти в Криму його "кинули"
Фото: Олег Царьов

Екс-нардеп Олег Царьов розкритикував окупаційний "уряд" Криму через обман в бізнесі

Олег Царьов розкритикував "владу" тимчасово окупованого РФ українського Криму за те, що його обдурили в інвестиційних проектах на півострові. Одіозний колишній нардеп, який перебуває в розшуку, поскаржився, що його позбавили пансіонатів "Дніпро" і "ХІІТовець" у місті Алушта. У 2015 році їх віддали екс-"регіоналу" в оренду під бізнес, але незабаром майно вирішили продати, передає "Крим.Реалії".

Він розповів, що його компанії підписали інвестиційні угоди по 6 санаторіям у Криму, вклали туди гроші і провели роботи: "серйозно займалися цими об'єктами".

Але "рада міністрів" в односторонньому порядку розірвав ці договори. Поле цього Царьов подав до "суду" і писав у "прокуратуру", але без результату. У кримському "уряді" розірвали всі 6 договорів

"Усі "суди" ми програли. Тому жодного відношення до цих об'єктів ми зараз не маємо", - резюмував він

Екс-нардеп розповів, що за договором із російськиою владою Криму, компанії його сім'ї повинні були розвивати орендовані санаторії та встигли вкласти в них понад 10 мільйонів рублів.

"Виходить, що нас обдурили. Всіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах по Криму. Тому що "уряд" Криму підписує такі інвестдоговори, які "суди" потім розцінює як договір про наміри. А те, що ти по ньому витрачаєш гроші, нікого не хвилює. Щось раптом кому-то перехотілося, і все розривається", - нарікає Царьов.

Тепер всіх відмовляю: Царьов жаліється, що окупанти в Криму його &quot;кинули&quot;

Фото: Олег Царьов (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, одіозний Царьов розповів про "жахливі" плани Німеччини щодо "захоплення" України.

Нагадаємо, нещодавно жителі анексованого РФ Криму, за місяць до п'ятої річниці "референдума" під дулами автоматів російських військових, підбили сумні підсумки окупації і зізналися, що півострів змінився до невпізнання.

Екологічна катастрофа в Криму: окупанти знахабніли (фото) Як відповість Україна? Окупанти виганяють ПЦУ з Криму "через 2 рубля"
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України Олег ЦарьовКрим
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся