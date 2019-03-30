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Теперь всех отговариваю: Царев жалуется, что оккупанты в Крыму его "кинули"

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 13:46
Теперь всех отговариваю: Царев жалуется, что оккупанты в Крыму его "кинули"
Фото: Олег Царев

Экс-нардеп Олег Царев раскритиковал оккупационное "правительство" Крыма из-за обмана в бизнесе

Олег Царев раскритиковал "власти" временно оккупированного РФ украинского Крыма за то, что его обманули в инвестиционных проектах на полуострове. Одиозный бывший нардеп, который находится в розыске, пожаловался, что его лишили пансионатов "Днепр" и "ХИИТовец" в городе Алушта. В 2015 году их отдали экс-"регионалу" в оренду под бизнес, но вскоре имущество решили продать, передает "Крым.Реалии". 

Он рассказал, что его компании подписали инвестиционные соглашения по 6 санаториям в Крыму, вложили туда деньги и провели работы: "занимались серьезно этими объектами". 

Но "совет министров" в одностороннем порядке разорвал эти договора. Поле этого Царев подал в "суд" и писал в "прокуратуру", но без результата. В крымском "правительстве" расторгли все 6 договоров

"Все "суды" мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем", - резюмировал он

Экс-нардеп рассказал, что по договору с российскими властями Крыма, компании его семьи должны были развивать арендованные санатории и успели вложить в них более 10 миллионов рублей. 

"Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что "правительство" Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые "суды" затем расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается", - сетует Царев.

Теперь всех отговариваю: Царев жалуется, что оккупанты в Крыму его &quot;кинули&quot;

Фото: Олег Царев (из открытых источников)

Как сообщалось ранее, одиозный Царев рассказал о "жутких" планах Германии по "захвату" Украины.

Напомним, недавно жители аннексированного РФ Крыма, за месяц до пятой годовщины "референдума" под дулами автоматов российских военных, подвели печальные итоги оккупации и признались, что полуостров изменился до неузнаваемости.

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