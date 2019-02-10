Никогда еще так сильно не ошибались: крымчане о 5 годах в оккупации

Фото: коллаж РБК-Украина

Через месяц будет пятая годовщина российской аннексии АРК

Жители аннексированного РФ украинского Крыма, за месяц до пятой годовщины "референдума" под дулами автоматов российских военных, подводят печальные итоги оккупации. В соцсети высказываются сожаления за участие в "голосовании" и признания, что полуостров изменился до неузнаваемости.

Крымчане пишут, что экономика захваченного АРК катится в пропасть. Такие важные отрасли и сферы, как медицина, туризм, экология стремительно разрушаются, и все это происходит на фоне роста цен.

"Прошло 5 лет, как Крым "вернулся"… Спустя время можно сказать - мы не ошибались так сильно еще никогда! Все иллюзии счастья на полуострове терпят крушение о скалы нашей с вами реальности", - говорится в публикации сообщества "Черный список Крыма".

Также в заметке отмечается, что всем слои населения разочаровались.

"На протяжении 5 лет нас "кормили" обещаниями и сулили "золотые горы", которые должны были, по всей видимости, приехать по Крымскому мосту. Но вот мост построили, ввалив туда $6 миллиардов, но чуда так и не произошло", - сообщается в посте.

Автор указывает, что цены на большинство продуктов питания в Симферополе в январе были выше, чем в Киеве на 30%, при этом в августе разница была выше, чем в половину.

Скрин: vk.com/crimeablacklist

Ранее сообщалось, что жители оккупированного города Керчь в Крыму пожаловались на жизнь после аннексии.

Также мы писали о том, что украинцы, проживающие на территории аннексированного Крыма, жалуются на последствия химических выбросов в Армянске.