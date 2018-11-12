"Перевешать всех": жители оккупированного Крыма пожаловались на жизнь

Фото: Коллаж РБК-Украина

Жалобы разместили в одном из пабликов в сети

Жители оккупированного города Керчи, который находится в Крыму, пожаловались на жизнь после аннексии. Жалобы разместили в одном из пабликов в сети. Об этом в Twitter пишет Крымский бандеровец.

Жители Керчи жалуются на освещение и дороги, особенно во дворах. Город, по словам пользователей, стал грязным, а мост на улице Горького находится в критическом состоянии уже долгое время.

"Бензин! Продукты! Дороги! Путепроводы! Стройматериалы! Парковочные места! Озеленение города! Памятники культуры! Пляжи! Работать - не переработать! А, если честно, то им не стоит ничего делать, они за что не возьмутся, все угробят" - пишет пользователь Женя Осипов.

Максим Шмидт негодует: "Хотелось бы перевешать всех на площади, а дворцы, возведенные за взятки, взять и спалить".

Люди жалуются, что зарплаты и пенсии маленькие, а цены на продукты завышены. Некоторые утверждают, что с медициной большие проблемы, даже специалисты отсутствуют.

Скриншот поста: (twitter.com/CrimeaUA1)

Напомним, что в больницах оккупированного Крыма остаются 7 пострадавших при теракте в Керчи. Сообщается, что здоровье пятерых подростков врачи оценивают как состояние легкой степени тяжести. Двое взрослых находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Мы писали, что пострадавшей в Керчи студентке отказали в компенсации. Отец студентки Натальи Калиниченко заявил, что его дочери не выделили обещанной компенсации в 500 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что экспертами озвучена новая версия трагедии в Керчи. На территории керченского политехнического колледжа находилось две группы людей с оружием. Такое мнение высказал военный эксперт и народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

Видео: РБК-Украина