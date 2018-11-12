"Перевішати всіх": жителі окупованого Криму поскаржилися на життя

Фото: Колаж РБК-Україна

Скарги розмістили в одному з пабликів у мережі

Мешканці окупованого міста Керч, яке знаходиться в Криму, поскаржилися на життя після анексії. Скарги розмістили в одному з пабликів у мережі. Про це у Twitter пише Кримський бандерівець.

Мешканці Керчі скаржаться на освітлення та дороги, особливо у дворах. Місто, за словами користувачів, стало брудним, а міст на вулиці Горького знаходиться в критичному стані вже довгий час.

"Бензин! Продукти! Дороги! Шляхопроводи! Будматеріали! Паркувальні місця! Озеленення міста! Пам'ятки культури! Пляжі! Працювати - не перепрацювати! А, якщо чесно, то їм не варто нічого робити, вони за що не візьмуться, все знищать", - пише користувач Женя Осипов.

Максим Шмідт обурюється: "Хотілося б перевішати всіх на площі, а палаци, зведені за хабарі, взяти і спалити".

Люди скаржаться, що зарплати і пенсії маленькі, а ціни на продукти завищені. Деякі стверджують, що з медициною великі проблеми, навіть фахівці відсутні.

Скріншот поста: (twitter.com/CrimeaUA1)

Нагадаємо, що у лікарнях окупованого Криму залишаються 7 постраждалих під час теракту в Керчі. Повідомляється, що здоров'я п'ятьох підлітків лікарі оцінюють як стан легкого ступеня тяжкості. Двоє дорослих знаходяться у стані середнього та легкого ступеня тяжкості.

Ми писали, що постраждалій в Керчі студентці відмовили в компенсації. Батько студентки Наталії Калініченко заявив, що його дочці не надали обіцяної компенсації у 500 тисяч рублів.

Раніше ми повідомляли про те, що експертами озвучена нова версія трагедії в Керчі. На території керченського політехнічного коледжу знаходилося дві групи людей зі зброєю. Таку думку висловив військовий експерт і народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Відео: РБК-Україна