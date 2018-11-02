У Тернополі водій "золотої" маршрутки познущався над вагітною жінкою

Фото: колаж РБК-Україна

Водій вирішив, що пасажирка на 8-му місяці вагітності в автобус заходила повільно

У Тернополі водій маршрутного таксі ледь не травмував вагітну жінку, яка заходила в автобус. Інцидент стався 1 листопада, передає сайт 0352.ua.

Близько дев'ятої ранку на зупинці біля Універсаму вона, заходячи в маршрутне таксі № 16 (ВО 8531 АК, ТОВ "Etalon"), зіткнулася з жорстокістю і ворожістю водія - той передчасно закрив двері, придушивши її, ніби умисно хотів покалічити.

"Я була так налякана... А водій мені каже, що повільно заходила. І неважливо, що я вагітна і фізично скоріше не могла", - розповіла потерпіла.

Жінка додала, що вийшла з маршрутки.

"Не могла їхати, бо була в шоці. 8 місяць вагітності...", - сказала вона.

Як наголошується в публікації, якщо для звичайного дорослої людини подібна ситуація може обійтися синцями та саднами, то для вагітних жінок, маленьких дітей та літніх людей це може обернутися важкими та незворотними наслідками.

До слова, з 1 листопада в Тернополі почали діяти нові тарифи на проїзд в маршрутних таксі, тролейбусах і автобусах: у маршрутці по 9 гривень, а в інших транспорту - по 8 гривень.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Бердичеві пасажирів однієї з маршруток стали свідками небезпечного пригоди, в якому ледь не постраждало близько 20 осіб - причиною став напад водія з битою.

Також ми писали про те, що в Мелітополі один з місцевих водіїв маршрутки продемонстрував кричущий випадок хамської поведінки і грубості, він представився пасажиру "директором" маршрутки та навідріз відмовлявся везти безкоштовно пенсіонера та інваліда по посвідченню.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна