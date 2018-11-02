В Тернополе водитель "золотой" маршрутки поиздевался над беременной женщиной

Фото: коллаж РБК-Украина

Водитель решил, что пассажирка на 8-м месяце беременности в автобус заходила медленно

В Тернополе водитель маршрутного такси чуть не травмировал беременную женщину, которая заходила в автобус. Инцидент произошел 1 ноября, передает сайт 0352.ua.

Около девяти утра на остановке у Универсама она, заходя в маршрутное такси № 16 (ВО 8531 АК, ООО "Etalon"), столкнулась с жестокостью и враждебностью водителя - тот преждевременно закрыл двери, придушив ее, будто умышленно хотел покалечить.

"Я была так напугана ... А водитель мне говорит, что медлительно заходила. И неважно, что я беременна и физически скорее не могла", - рассказала потерпевшая.

Женщина добавила, что вышла из маршрутки.

"Не могла ехать, потому что была в шоке. 8 месяц беременности ...", - сказала она.

Как отмечается в публикации, если для обычного взрослого человека подобная ситуация может обойтись синяками и ссадинами, то для беременных женщин, маленьких детей и пожилых людей это может обернуться тяжелыми и необратимыми последствиями.

Кстати, с 1 ноября в Тернополе начали действовать новые тарифы на проезд в маршрутных такси, троллейбусах и автобусах: в маршрутке по 9 гривен, а в остальных транспорта - по 8 гривен.

Ранее сообщалось, что недавно в Бердичеве пассажиры одной из маршруток стали свидетелями опасного происшествия, в котором едва не пострадало около 20 человек - причиной стало нападение водителя с битой.

Также мы писали о том, что в Мелитополе один из местных водителей маршрутки продемонстрировал вопиющий случай хамского поведения и грубости, он представился пассажиру "директором" маршрутки и наотрез отказывался везти бесплатно пенсионера и инвалида по удостоверению.

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Видео: РБК-Украина