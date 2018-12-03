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Ледь руки не відгриз: під Тернополем вовк накинувся на людей

STYLERЖиття    03.12.2018 - 15:19
Ледь руки не відгриз: під Тернополем вовк накинувся на людей
Фото: Вовк (pixabay.com/ru/users/christels-)

Місцеві мисливці зважаючи на небезпечну ситуацію застрелили хижака

У Тернопільській області стався черговий напад вовка на людей - двох чоловіків госпіталізували. Інцидент стався у Бучацькому районі, повідомляє місцеве видання "Погляд".

Зазначається, що до райлікарні доставили 67-річного жителя села Білявинці з діагнозом "кусані-рвані рани обох кистей рук, лівої долонної поверхні лівої руки, пальців лівої та правої руки, нижньої треті правого передпліччя".

Всього лікарі після огляду чоловіка нарахували 20 вовчих укусів.

Як виявилося, хижак забрався на територію його домогосподарства.

Незабаром до тієї самої лікарні привезли ще одного постраждалого від нападу вовка, який покусав 46-річного жителя села Старі Петликівці у власному дворі. У цього чоловіка лікарі встановили діагноз "кусана-рвана лінійна рана правого передпліччя".

Обом постраждалим були проведені профілактичні курси щеплень проти сказу.

Зазначається, що місцеві мисливці зважаючи небезпечну ситуацію застрелили вовка.

Як повідомлялося раніше, в Харківській області ведмідь напав на працівницю бази відпочинку у селищі міського типу Старий Салтів.

Також ми писали про те, що в Тернопільській області до медиків Кременецької районної лікарні чернець із Почаєва, який постраждав від нападу оленя.

Нагадаємо, жителі сіл Тернопільської області живуть в постійному страху - в околицях орудує зграя вовків. Від нічних нападів хижих звірів на домогосподарства людей постраждали кілька сіл.

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