Едва руки не отгрыз: под Тернополем волк набросился на людей

Фото: Волк (pixabay.com/ru/users/christels-)

Местные охотники ввиду опасной ситуации застрелили хищника

В Тернопольской области произошло очередное нападение волка на человека - двух мужчин госпитализировали. Инцидент произошел в Бучацком районе, сообщает местное издание "Погляд".

Отмечается, что в райбольницу доставили 67-летнего жителя села Белявинцы с диагнозом "кусаные-рваные раны обеих кистей рук, левой ладонной поверхности левой руки, пальцев левой и правой руки, нижней трети правого предплечья".

Всего врачи после осмотра мужчины насчитали 20 волчьих укусов.

Как оказалось, хищник забрался на территорию его домохозяйства.

Вскоре в ту самую больницу привезли еще одного пострадавшего от нападения волка, который покусал 46-летнего жителя села Старые Петликовцы в собственном дворе. У этого мужчины врачи установили диагноз "кусаная-рваная линейная рана правого предплечья".

Обоим пострадавшим были проведены профилактические курсы прививок против бешенства.

Отмечается, что местные охотники ввиду опасной ситуации застрелили волка.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области медведь напал на работницу базы отдыха в поселке городского типа Старый Салтов.

Также мы писали о том, что в Тернопольской области к медикам Кременецкой районной больницы монах из Почаева, который пострадал от нападения оленя.

Напомним, жители сел в Тернопольской области живут в постоянном страхе - в окрестностях орудует стая волков. От ночных нападений хищных зверей на домохозяйства людей пострадали несколько сел.

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Видео: РБК-Украина