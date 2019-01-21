У Тернопільській області мати 11-річної дівчинки шукає винних у смерті доньки

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Педагоги кажуть, що зробили все можливе

Мама одинадцятирічної дівчинки, яка померла у школі, звинувачує працівників школи в халатності та непрофесіоналізмі. Каже, що дочка ніколи не скаржилася на здоров'я. Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

Жахлива трагедія в родині Галини Олійник з села Бариш Бучацького району трапилася в кінці грудня. За загадкових обставин під час новорічного свята в школі померла її 11-річна донька Даша.

Матері дівчинки досі не зрозуміло, чому вона померла і її ніхто не врятував, адже дівчинка була абсолютно здорова і це підтвердили судмедексперти.

Попередня причина смерті, яку записали в свідоцтві - гостра серцева недостатність. Зараз тривають експертизи в Києві, які зможуть сказати, що ж стало причиною смерті дитини.

Між тим, Галина Олійник стверджує, що в школі, яку відвідувала Даша, нікому було вчасно надати їй першу медичну допомогу, оскільки там навіть ліків не було. За її словами, саме це і призвело до того, що 11-річна дочка померла.

"Це злочинна халатність, відсутність медсестри на робочому місці, відсутність медикаментів для надання первинної медичної допомоги, відсутність навичок - ці фактори призвели до того, що Даші не стало", - каже співрозмовниця.

При цьому в школі подібні звинувачення відкидають. Кажуть, що робили все, щоб врятувати ученицю.

Дівчинці стало погано на шкільній сцені, коли вона вийшла брати участь у конкурсі, який проходив у рамках святкової шкільної програми, яку влаштували старші учні школи.

Галині Олійник зателефонувала однокласниця її дочки і сказала, що Даша зомліла і її довго не можуть привести до тями. По телефону однокласниця повідомила, що ні медсестри, ні лікаря на місці події не було.

"І ліків не було - дочка виносили на вулицю, обтирали снігом і кропили водою. Я сама подзвонила в швидку. Почала просити, щоб їхали. Диспетчер сказала, що як раз передзвонили зі школи", - розповідає Галина.

Коли батьки приїхали в лікарню, дівчинка була вже мертва. Лікар зі швидкої допомоги сказав, що, коли вони приїхали, то дівчинка вже була в стані клінічної смерті.

Пізніше судмедексперт сказав, що у неї всі органи були здоровими і він так і не зміг сказати, що сталося.

"Я не дозволю нікому замилити цю справу, всі сили покладу для того, щоб з'ясувати правду", - заявила мати загиблої дівчинки.

Вона також зазначила, що швидка допомога їхала до села (20 км) цілих пів години.

Начальник Бучацького управління освіти Оксана Мелешко заявила, що вони проводять службове розслідування щодо даної ситуації у школі та встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, що у Тернополі студентка з Африки померла від страшних хвороб.

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