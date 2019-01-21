В Тернополе студентка из Африки умерла от страшных болезней

Коллаж: РБК-Украина

Врачи изо всех сил боролись за ее жизнь, но спасти не смогли

В реанимационном отделении первой городской больницы Тернополя умерла 25-летняя гражданка Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке), которая училась в ТНЭУ. Об этом сообщает сайт города Тернополь.

Вчера ее без сознания с железнодорожного вокзала Тернополя госпитализировала скорая помощь.

Вызвать внезапную смерть мог «букет» недугов, которыми болела погибшая.

Как сообщили в больнице, у девушки были серьезные проблемы со здоровьем. На момент госпитализации у нее диагностировали вирус гепатита В и С, туберкулез, цирроз печени, полиорганную недостаточность, сердечную недостаточность, анорексию, хронический панкреатит, отек и почечную недостаточность, анемию, солевой диабет, дисфункцию желчного пузыря.

Известно, что к летальному исходу привело то, что ее жизненно важные органы перестали полноценно функционировать.

О смерти африканской студентки уже сообщили посольство республики Сьерра-Леоне.

Напомним, что в Черкассах умер двухлетний ребенок, у которого диагностировали менингококковую инфекцию молниеносной формы.

Ранее сообщалось, что во Львове у мужчины обнаружили страшную африканскую болезнь - тропическую малярию. Мужчина в конце 2018 года побывал в Судане и Конго.

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