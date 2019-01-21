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У Тернополі студентка з Африки померла від страшних хвороб

STYLERЖиття    21.01.2019 - 20:38
У Тернополі студентка з Африки померла від страшних хвороб
Колаж: РБК-Україна

Лікарі з усіх сил боролися за її життя, але врятувати не змогли

У реанімаційному відділенні першої міської лікарні Тернополя померла 25-річна громадянка Сьєрра-Леоне (держава в Західній Африці), яка навчалася в ТНЕУ. Про це повідомляє сайт міста Тернопіль.

Вчора її без свідомості із залізничного вокзалу Тернополя госпіталізувала швидка допомога.

Викликати раптову смерть міг «букет» недуг, якими хворіла загибла.

Як повідомили в лікарні, у дівчини були серйозні проблеми зі здоров'ям. На момент госпіталізації у неї діагностували вірус гепатиту В і С, туберкульоз, цироз печінки, полиорганную недостатність, серцеву недостатність, анорексію, хронічний панкреатит, набряк та ниркову недостатність, анемію, сольовий діабет, дисфункцію жовчного міхура.

Відомо, що до летального результату призвело те, що її життєво важливі органи перестали повноцінно функціонувати.

Про смерть африканської студентки вже повідомили посольство республіки Сьєрра-Леоне.

Нагадаємо, що в Черкасах померла дворічна дитина, у якого діагностували менінгококову інфекцію блискавичної форми.

Раніше повідомлялося, що у Львові у чоловіка виявили страшну африканську хворобу - тропічну малярію. Чоловік наприкінці 2018 року побував в Судані і Конго.

Ми також повідомляли про те, що новонароджена дівчинка прожила кілька тижнів і загинула після поцілунку одного з родичів.

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