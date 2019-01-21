В Тернопольской области мать 11-летней девочки ищет виновных в смерти дочери

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Педагоги говорят, что сделали все возможное

Мама одиннадцатилетней девочки, которая умерла в школе, обвиняет работников школы в халатности и непрофессионализме. Говорит, что дочь никогда не жаловалась на здоровье. Об этом сообщает местное издание "20 минут".

Ужасная трагедия в семье Галины Олейник из села Барыш Бучацкого района случилась в конце декабря. При загадочных обстоятельствах во время новогоднего праздника в школе умерла ее 11-летняя дочь Даша.

Матери девочки до сих пор не понятно, почему она умерла и ее никто не спас, ведь девочка была абсолютно здорова и это подтвердили судмедэксперты.

Предварительная причина смерти, которую записали в свидетельстве - острая сердечная недостаточность. Сейчас продолжаются экспертизы в Киеве, которые смогут больше сказать, что же стало причиной смерти ребенка.

Между тем, Галина Олейник утверждает, что в школе, которую посещала Даша, некому было вовремя оказать ей первую медицинскую помощь, поскольку там даже лекарств не было. По ее словам, именно это и привело к тому, что 11-летняя дочь умерла.

"Это преступная халатность, отсутствие медсестры на рабочем месте, отсутствие медикаментов для оказания первичной медицинской помощи, отсутствие навыков - эти факторы привели к тому, что Даши не стало", - говорит собеседница.

При этом в школе подобные обвинения отвергают. Говорят, что делали все, чтобы спасти ученицу.

Девочке стало плохо на школьной сцене, когда она вышла принимать участие в конкурсе, который проходил в рамках праздничной школьной программы, которую устроили старшие ученики школы.

Галине Олейник позвонила одноклассница ее дочери и сказала, что Даша упала в обморок и ее долго не могут привести в чувство. По телефону одноклассница сообщила, что ни медсестры, ни врача на месте происшествия не было.

"И лекарств не было - дочь выносили на улицу, обтирали снегом и кропили водой. Я сама позвонила в скорую. Начала просить, чтобы ехали. Диспетчер сказала, что как раз перезвонили из школы", - рассказывает Галина.

Когда родители приехали в больницу, то девочка была уже мертва. Врач из скорой помощи сказал, что, когда они приехали, то девочка уже была в состоянии клинической смерти.

Позже судмедэксперт сказал, что у нее все органы были здоровыми и он так и не смог сказать, что произошло.

"Я не позволю никому замылить это дело, все силы положу для того, чтобы выяснить правду", - заявила мать погибшей девочки.

Она также отметила, что скорая помощь ехала до села (20 км) целых пол часа.

Начальник Бучацкого управления образования Оксана Мелешко заявила, что они проводят служебное расследование касательно данной ситуации в школе и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в Тернополе студентка из Африки умерла от страшных болезней.

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