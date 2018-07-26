У Тернопільській області на території підприємства виявили останки 14 осіб

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Люди були вбиті під час Другої світової війни

В місті Шумськ Тернопільської області під час розкопок виявили скелети 14 осіб, розстріляних у часи Другої світової війни. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На території, де були знайдені останки людей, представниками львівського товариства проводяться розкопки. Вони займаються пошуком жертв політичних репресій і воєн.

"Під час робіт на території одного із приватних підприємств вони виявили поховання чотирнадцяти тіл, а саме – скелетовані останки невідомих. За попередньою інформацією, всі люди загинули від рук енкаведистів після 1945 року", – повідомили в поліції.

Фото: tp.npu.gov.ua

Про виявлені скелети місцевим правоохоронцям повідомив керівник групи. Після фотозйомки, залишки вилучили і направили у морг. Вирішується питання про передачу останків на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці відкрили досудове розслідування за ст. 115 ч. 2 ККУ – умисне вбивство з корисливих мотивів.

Раніше у Запорізькій області виявили скелет стародавнього охоронця. Група археологів знайшла поховання XV століття.

Нагадаємо, в Івано-Франківську перепоховали кістки 134 жертв комуністичного терору.

У серпні 2017 року на території старого єврейського кладовища в Івано-Франківську виявили поховання 134 жертв комуністичного терору НКВД 1939-1941 років. Тіла перебували в трьох неглибоких траншеях, близько десяти метрів в довжину, і лежали поперек траншей в два або три шари. Останки поховали в березні 2018 року.

22 червня відзначається День скорботи і пам'яті жертв війни (відео: STYLER.rbc.ua)