В Тернопольской области на территории предприятия обнаружили останки 14 человек

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Люди были убиты во времена Второй мировой войны

В городе Шумск Тернопольской области во время раскопок обнаружили скелеты 14 человек, которые были расстреляны во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

На территории, где были найдены останки людей, представителями львовского общества проводятся раскопки. Они занимаются поиском жертв политических репрессий и войн.

"Во время работ на территории одного из частных предприятий они обнаружили захоронения четырнадцати тел, а именно – скелетированные останки неизвестных. По предварительным данным, все люди погибли от рук энкаведистов после 1945 года", – рассказали в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Об обнаруженных скелетах местным правоохранителям сообщил руководитель археологической группы. После фотосъемки, остатки изъяли и направили в морг. Решается вопрос о передаче останков на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители открыли досудебное расследование по ст. 115 ч.2 УКУ – умышленное убийство из корыстных побуждений.

Ранее в Запорожской области обнаружили скелет древнего охранника. Группа археологов нашла захоронение XV века.

Напомним, в Ивано-Франковске перепохоронили кости 134 жертв коммунистического террора.

В августе 2017 года на территории старого еврейского кладбища в Ивано-Франковске обнаружили захоронение 134 жертв коммунистического террора НКВД 1939-1941 годов. Тела находились в трех неглубоких траншеях, около десяти метров в длину, и лежали поперек траншей в два или три слоя. Останки захоронили в марте 2018 года.

22 июня отмечался День скорби и памяти жертв войны (видео: STYLER.rbc.ua)