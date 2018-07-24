"Втрачаємо найкращих": Пашинін заявив про саморуйнування України (відео)

Фото: Анатолій Пашинін (youtube.com-1plus1)

Російський актор вважає, що країна втратила своїх кращих представників

Російський актор Анатолій Пашинін, який воює на Донбасі в рядах українських бійців, звинуватив Україну в саморуйнування. Таку думку він озвучив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній в її програмі "KishkiNa".

Актор зазначив, що Україна змушена втрачати своїх найкращих людей через військової агресії Росії. При цьому він обурився, що країна продовжує рятувати "негідників і покидьків".

Відео: Анатолій Пашинін (youtube.com/KishkiNa)

"Втрачаємо найкращих, а годуємо і рятуємо за допомогою медицини, виправдань якихось негідників, покидьків і вирожденцев, розумієте? У нас йде війна, але чомусь гроші збираємо... Ми збираємо на операції, які стоять космічних грошей. Я розумію, шкода, да, але що, у нас є можливість робити такі дорогі операції? Ні, у вас немає таких вчених! Ви їх розстріляли, заморили голодом, а жити хочемо як все!" - заявив Пашинін.

Раніше Пашинін різко висловився про війну на Донбасі.

Ведуча запитала у Пашинін, чи не згоден він з тим, що звичайні люди, не можуть думати про такі трагедії кожну мить свого життя. Актор відповів, що саме для того, щоб не думати про все це, він і прийняв рішення вступити до лав УДА.

Нагадаємо, Пашинін розповів, за що воює на Донбасі.

Російський актор Анатолій Пашинін приєднався до українських бійцям на сході України в 2017 році. Він вступив в 8-й окремий батальйон Української добровольчої армії "Аратта".

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