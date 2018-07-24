"Теряем лучших": Пашинин заявил о саморазрушении Украины (видео)

Фото: Анатолий Пашинин (youtube.com-1plus1)

Российский актер считает, что страна потеряла своих лучших представителей

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на Донбассе в рядах украинских бойцов, обвинил Украину в саморазрушении. Такое мнение он озвучил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa".

Актер отметил, что Украина вынуждена терять своих лучших людей из-за военной агрессии России. При этом он возмутился, что страна продолжает спасать "подлецов и подонков".

Видео: Анатолий Пашинин (youtube.com/KishkiNa)

"Теряем лучших, а кормим и спасаем с помощью медицины, оправданий каких-то подлецов, подонков и вырожденцев, понимаете? У нас идет война, но почему-то деньги собираем… Мы собираем на операции, стоящие космических денег. Я понимаю, жалко, да, но что, у нас есть возможность делать такие дорогостоящие операции? Нет, у вас нет таких ученых! Вы их расстреляли, заморили голодом, а жить хотим как все!" — заявил Пашинин.

Ранее Пашинин резко высказался о войне на Донбассе.

Ведущая спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди, не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. Актер ответил, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды УДА.

Напомним, Пашинин рассказал, за что воюет на Донбассе.

Российский актер Анатолий Пашинин присоединился к украинским бойцам на востоке Украины в 2017 году. Он вступил в 8-й отдельный батальон Украинской добровольческой армии "Аратта".

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