"Им не нужна Украина": Пашинин резко высказался о войне на Донбассе (видео)

Фото: Анатолий Пашинин (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Актер раскритиковал безразличие некоторых украинцев

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на Донбассе в рядах добровольческой армии, резко высказался о безразличии украинцев касательно войны. Свое мнение актер озвучил в интервью журналистке Соне Кошкиной в ее программе "KishkiNa".

Пашинин прокомментировал подвиг погибшего в АТО оперного певца Василия Слипака.

"Он все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив. Думаете, для того, чтобы стать героем в Украине? Нет! Чтобы стать вечным укором украинцам. Точнее, тому, что от них осталось. Потому что украинцев осталось — вон пойдите, пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!" — сказал актер-доброволец.

Видео: Анатолиц Пашинин (youtube.com/KishkiNa)

Ведущая спросила у Пашинина, не согласен ли он с тем, что обычные люди, не могут думать о таких трагедиях каждый миг своей жизни. Актер ответил, что именно для того, чтобы не думать обо всем этом, он и принял решение вступить в ряды УДА.

Видео интервью с Анатолием Пашининым было удалено по техническим причинам. На YouTube-канале отметили, что ролик повторно будет опубликован во вторник, 24 июля.

Ранее Пашинин рассказал, за что воюет на Донбассе.

Российский актер Анатолий Пашинин присоединился к украинским бойцам на востоке Украины в 2017 году. Он вступил в 8-й отдельный батальон Украинской добровольческой армии "Аратта".

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