"Їм не потрібна Україна": Пашинін різко висловився про війну на Донбасі (відео)

Фото: Анатолій Пашинін (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Актор розкритикував байдужість деяких українців

Російський актор Анатолій Пашинін, який воює на Донбасі в лавах добровольчої армії, різко висловився про байдужість українців щодо війни. Свою думку актор озвучив в інтерв'ю журналістки Соні Кошкіної в її програмі "KishkiNa".

Пашинін прокоментував подвиг загиблого в АТО оперного співака Василя Слипака.

"Він все кидає і приїжджає сюди, все своє життя поклавши. Думаєте, для того, щоб стати героєм в Україні? Ні! Щоб стати вічним докором українцям. Точніше, того, що від них залишилося. Тому що українців залишилося — он підіть, перерахуйте. Ну і на передку ще. Всі! Все інше — пардон! Нехай називається громадянами України, нехай називається ким завгодно — запорожцями, черкасчанами, сумчанами. Але нехай не сміють говорити, що вони українці! Їм не потрібна Україна! Їм зашибісь, закінчується Україна кров'ю, вмирають мої побратими, загинув Чорномор чи ні. Їм пофіг!" — сказав актор-доброволець.

Відео: Анатолиц Пашинін (youtube.com/KishkiNa)

Ведуча запитала у Пашинина, не згодний він з тим, що звичайні люди не можуть думати про таких трагедіях кожну мить свого життя. Актор відповів, що саме для того, щоб не думати про все це, він і прийняв рішення вступити в ряди УДА.

Відео інтерв'ю з Анатолієм Пашининым було видалено з технічних причин. На YouTube-каналі зазначили, що ролик повторно буде опублікований у вівторок, 24 липня.

Раніше Пашинін розповів, за що воює на Донбасі.

Російський актор Анатолій Пашинін приєднався до українських бійцям на сході України у 2017 році. Він вступив у 8-й окремий батальйон Української добровольчої армії "Аратта".

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