У вас точно COVID, якщо ви прокинулися з цими двома симптомами

Які симптоми при пробудженні вранці

"Втома вранці, навіть після гарного нічного сну, а також біль у горлі — це дві ознаки того, що у вас може бути Covid, і вам слід пройти тест якомога швидше", - розповів професор Тім Спектор.

За словами медика, біль у горлі частіше зустрічається у людей з коронавірусом, ніж звичайна застуда.

Якщо ви помітите ці два симптоми, ви повинні припустити, що це Covid, написав він.

Він повідомляє, що тепер випадків захворювання ковідом в два рази більше, ніж звичайних застуд — це співвідношення ніколи не було таким високим.

Професор зазначає, що поки ви не зробите тест на коронавірус, ви повинні ізолюватися від інших людей.

Який штам зараз переважає

Останнє дослідження вчених припускає, що нові варіанти BA4 і BA5 вражають організм, ухиляючись від існуючої імунного захисту, а також нейтралізуючи деякі з них.

Зараз, наприклад, у Британії випадки захворювання коронавірусом злітають до рекордних рівнів.

Omicron BA.5 зараз є домінуючим штамом Covid, на його частку припадає приблизно 79% випадків захворювання у Великобританії станом на 18 липня.

Omicron BA.2.75 був класифікований як окремий варіант по відношенню до інших варіантів BA.2, але не як варіант, що викликає стурбованість.