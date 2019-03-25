Топ-5 схем розводів на сайтах знайомств: як вберегтися від аферистів

Афери в мережі - як не стати жертвою обману на сайтах знайомств (колаж РБК-Україна)

Аферисти на сайтах знайомств вдаються до ряду витончених хитрощів, щоб обдурити свою жертву

Аферисти на сайтах знайомств, користуючись наївністю самотніх українок, які мріють про кохання, вдаються до ряду хитрих прийомів, щоб виманити гроші у довірливих жінок. Як вберегтися від шахраїв і не стати жертвою афериста, пише "Сегодня".

Видання опублікувало топ-5 найпопулярніших схем "розводів" на сайтах знайомств.

Схема №1: Подарунок з доставкою

Це багаторічна схема, на яку все ще продовжують "клювати" наївні українки. На сайті знайомств вам пише чоловік, найчастіше - це імпозантний і успішний іноземець, який мріє одружитися на українці.

Роман буде розвиватися дуже стрімко - вже через кілька днів вам зізнаються в коханні, пообіцяють золоті гори і довге щасливе подружнє життя. І ось ваш майбутній благовірний вже купив вам коштовний подарунок, наприклад, смартфон або коштовності, і вже відправив в Україну.

Але виникла одна проблема: принц не може оплатити мито, оскільки це можуть зробити тільки громадяни країни. Він запропонувати вам заплатити, а суму, він уже доклав до подарунка. Як тільки ви переведете гроші на електронний гаманець, ваш прекрасний принц тут же зникне.

Існує й інша варіація афери - ви повинні будете оплатити доставку кур'єром до того, як розкриєте бажану коробочку, яка внаслідок виявиться порожньою, а цей кур'єр і є ваш "наречений". Але коли ви відкриєте подарунок, за постачальником вже і слід прохолоне.

Порада: справжній принц сам оплатить подарунок з-за кордону (це можливо. - Ред.), а доставлений товар кур'єр зобов'язаний розкрити за вас.

Афери в мережі - як не стати жертвою обману на сайтах знайомств (фото: pixabay.com)

Схема №2: Чарівне зілля

Ви познайомилися зі "своєю долею" в інтернеті, і вам запропонували зустрітися. Будьте напоготові, оскільки ви нічого не знаєте про цю людину: він може виявитися маніяком або грабіжником. Якщо кавалер запропонує вам покататися на машині - вас можуть завести в ліс і просто зґвалтувати або пограбувати.

До такого прийому вдаються і дівчата-клофелінщиці, які після натяку продовжити вечір у чоловіка вдома, можуть непомітно підсипати порошок у напій і пограбувати квартиру. А від передозування препарату можна навіть померти.

Порада: завжди зустрічайтеся в людному місці, розкажіть, куди і з ким йдете своїм рідним і друзям і залиште контакти людини, з якою зустрічаєтеся. Не погоджуйтеся на пропозицію вас підвезти - скористайтесь таксі. Відмовтесь від вживання алкогольних напоїв. А якщо все-таки стали жертвою ґвалтівника або клофелінщика, відразу звертайтеся в поліцію!

Схема №3: Обережно, шантаж!

Після того, як спілкування в мережі переросло в більш відкриту інтимну розмову, вам можуть запропонувати надіслати своє відверте фото або відео. А далі піде загроза публікації цього відео в соцмережах чи на порносайтах, або ж розклейка ваших фото за місцем вашого проживання, якщо ви не заплатите вимагачеві певну суму.

Особливо шахраї люблять новачків на сайтах знайомств і жінок з провінцій. Перші найчастіше не виявляють обережність, а другі готові віддати будь-які гроші, тільки б уникнути ганьби.

Порада: якщо не хочете стати жертвою шантажиста, не робіть нічого, що може вас скомпрометувати. Особливо фахівці рекомендують нікому не висилати "полуничні" фото!

Якщо ви все-таки попалися, то прийміть превентивні заходи. Напишіть на своїй сторінці, що хтось обробив ваші фото в фотошопі, і насправді на знімках інша людина. Після цього багато шахраїв припиняють шантаж.

У будь-якому випадку не варто платити здирникам, оскільки шахраї не зупиняться після першої оплати і будуть нескінченно вимагати гроші. Фахівці радять звернутися в поліцію.

Афери в мережі - як не стати жертвою обману на сайтах знайомств (фото: pixabay.com)

Схема №4: "Поможіть, рятуйте!"

На цю вудку частіше трапляються жінки, оскільки вони більш схильні до емпатії - співчуттю і співпереживанню. Як правило, по той бік комп'ютера сидить "псевдоіноземець", який заливає вам у вуха солодкий нектар про прекрасне спільне життя.

Та коли ви вже готові мчати на зустріч до свого майбутнього благовірного, його раптово заарештовують, не випускають з країни через старий штраф або ж у нього діагностують страшну хворобу. І тільки ви єдина зможете врятувати свого принца переказом відповідної суми на карту.

Ще одна варіація схеми - наречений-військовий, який може попросити гроші для застави, щоб його нарешті випустили з Іраку/Сирії/Афганістану. І ось ви вже готові поділитися 300-500 доларами, щоб отримати бажане "щастя".

Порада: ніколи не перераховуйте гроші малознайомим людям. Як показує практика, в 99,9% випадків ви потрапили на зловмисника, який безслідно зникне, варто йому "допомогти".

До речі, видання "Сегодня" радить вам перевірити текст слізного листа у програмі антиплагіату, швидше за все, це буде не оригінальний текст - шахраї часто не заморочуються: копіюють шаблони листів з інтернету.

Афери в мережі - як не стати жертвою обману на сайтах знайомств (фото: pixabay.com)

Схема №5: Запрошую в гості

Закордонний "принц" після роману в мережі запропонував вам приїхати до нього в гості. По-перше принц може виявитися будівельником або вантажником, а не успішним бізнесменом, а по-друге, ви можете просто потрапити у сексуальне рабство.

Існує і інша варіація схеми: вам запропонують купити квитки (або навіть замовити вже оплачені вашим "нареченим" квитки) на певному сайті-обманці авіакомпанії, який попросить вас ввести дані вашої банківської картки - цим одразу ж скористається аферист.

Порада: перевірте коханого - шахраї зазвичай надсилають фото або поганої якості, або надмірно професійне, скопійоване з інтернету.

Якщо ж ваш кавалер виявився "чистим", вам варто запропонувати поспілкуватись у відеочаті, щоб переконатися, що по той бік екрану людина з фото. Якщо виникають підозри, пошукайте чорні списки "шлюбних" аферистів і перевірте, чи немає там вашого нового знайомого.

Раніше ми писали, що в українців масово крадуть гроші з банківських карт. Шахрайство з картками в 2018 зросло на 36% у порівнянні з минулим роком.

Також повідомлялося, що у Сумах пенсіонерка "розвела" афериста, який намагався вкрасти гроші з її картки. Жінку попередили про можливих шахраїв її родичі.