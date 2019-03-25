Топ-5 схем разводов на сайтах знакомств: как уберечься от аферистов

Аферы в сети - как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств (коллаж РБК-Украина)

Аферисты на сайтах знакомств прибегают к ряду изощренных уловок, чтобы одурачить свою жертву

Аферисты на сайтах знакомств, пользуясь наивностью одиноких украинок, мечтающих о любви, прибегают к ряду хитрых уловок, чтобы выманить деньги у доверчивых женщин. Как уберечься от обманщиков и не стать жертвой афериста, пишет "Сегодня".

Издание опубликовало топ-5 самых популярных схем "развода" на сайтах знакомств.

Схема №1: Подарок с доставкой

Это многолетняя схема, на которую все еще продолжают "вестись" наивные украинки. На сайте знакомств вам пишет мужчина, чаще всего - это импозантный и успешный иностранец, мечтающий жениться на украинке.

Роман будет развиваться очень стремительно - уже через несколько дней вам признаются в любви, пообещают золотые горы и долгую счастливую супружескую жизнь. И вот ваш будущий благоверный уже купил вам ценный подарок, к примеру, смартфон или драгоценности, и уже отправил в Украину.

Но возникла одна проблема: принц не может оплатить таможенную пошлину, поскольку это могут сделать только граждане страны. Он предложить вам заплатить, а сумму, он уже приложил к подарку. Как только вы переведете деньги на электронный кошелек, ваш прекрасный принц тут же исчезнет.

Существует и другая вариация аферы - вы должны будете оплатить доставку курьеру до того, как вскроете желаемую коробочку, которая вследствие окажется пустой, а этот курьер и есть ваш "жених". Но когда вы откроете подарок, за доставщиком уже и след простынет.

Совет: настоящий принц сам оплатит подарок из-за границы (это возможно. - Ред.), а доставленный товар курьер обязан вскрыть при вас.

Аферы в сети - как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств (фото: pixabay.com)

Схема №2: Волшебное зелье

Вы познакомились со "своей судьбой" в интернете, и вам предложили встретиться. Будьте на чеку, поскольку вы ничего не знаете об этом человеке: он может оказаться маньяком или грабителем. Если кавалер предложит вам покататься на машине - вас могут завести в лес и попросту изнасиловать или ограбить.

К такому приему прибегают и девушки-клофелинщицы, которые после намека продолжить вечер у мужчины дома, могут незаметно подсыпать порошок в напиток и ограбить квартиру. А от передозировки препарата можно даже умереть.

Совет: всегда встречайтесь в людном месте, расскажите, куда и с кем идете своим родным и друзьям и оставьте контакты человека, с которым встречаетесь. Не соглашайтесь на предложение вас подвезти - воспользуйтесь такси. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. А если все-таки стали жертвой насильника или клофелинщика, сразу обращайтесь в полицию!

Схема №3: Осторожно, шантаж!

После того, как общение в сети переросло в более открытый интимный разговор, вам могут предложить прислать свое откровенное фото или видео. А дальше последует угроза публикации этого видео в соцсетях или на порносайтах, или же расклейка ваших фото по месту вашего жительства, если вы не заплатите вымогателю определенную сумму.

Особенно мошенники любят новичков на сайтах знакомств и женщин из провинций. Первые зачастую не проявляют осторожности, а вторые готовы отдать любые деньги, только бы избежать позора.

Совет: если не хотите стать жертвой шантажиста, не делайте ничего, что может вас скомпрометировать. Особенно специалисты рекомендуют никому не высылать "клубничные" фото!

Если вы все же попались, то примите превентивные меры. Напишите на своей странице, что кто-то обработал ваши фото в фотошопе, и на самом деле на снимках другой человек. После этого многие мошенники прекращают шантаж.

В любом случае не стоит платить вымогателям, поскольку мошенники не остановятся после первой оплаты и будут бесконечно требовать деньги. Специалисты советуют обратиться в полицию.

Аферы в сети - как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств (фото: pixabay.com)

Схема №4: "Помогите, спасите!"

На эту удочку чаще попадаются женщины, посколько оны более склонны к эмпатии - сочувствию и сопереживанию. Как правило, по ту сторону компьютера сидит "псевдоиностранец", который заливает вам в уши сладкий нектар о прекрасной совместной жизни.

И когда вы уже готовы мчаться на встречу к своему будущему благоверному, его внезапно арестовывают, не выпускают из страны из-за старого штрафа или же у него диагностируют жуткую болезнь. И только вы единственная сможете спасти своего принца переводом определенной суммы на карту.

Еще одна вариация схемы - жених-военный, который может попросить деньги для залога, чтобы его наконец-то выпустили из Ирака/Сирии/Афганистана. И вот вы уже готовы поделиться 300-500 долларами, чтобы получить желаемое "счастье".

Совет: никогда не перечисляйте деньги малознакомым людям. Как показывает практика, в 99,9% случаев вы попали на злоумышленника, который бесследно исчезнет, стоит ему "помочь".

К слову, издание "Сегодня" советует вам проверить текст слезного письма в программе антиплагиата, скорее всего - это будет не оригинальный текст - мошенники часто не заморачиваются: копируют шаблоны писем из интернета.

Аферы в сети - как не стать жертвой обмана на сайтах знакомств (фото: pixabay.com)

Схема №5: Приглашаю в гости

Заграничный "принц" после романа в сети предложил вам приехать к нему в гости. Во-первых принц может оказаться строителем или грузчиком, а не успешным бизнесменом, а во-вторых, вы можете попросту попасть в сексуальное рабство.

Существует и другая вариация схемы: вам предложат купить билеты (или даже заказать уже оплаченные вашим "женихом" билеты) на определенном сайте-обманке авиакомпании, который попросит вас ввести данные вашей банковской карты - этим сразу же воспользуется аферист.

Совет: проверьте возлюбленного - мошенники обычно присылают фото либо плохого качества, либо излишне профессиональное, скопированное с интернета.

Если же ваш кавалер оказался "чистым", вам стоит предложить пообщаться в видеочате, чтобы убедиться, что по ту сторону экрана человек с фото. Если возникают подозрения, поищите черные списки "брачных" аферистов и проверьте, нет ли там вашего нового знакомого.

Ранее мы писали, что у украинцев массово воруют деньги с банковских карт. Мошенничество с картами в 2018 возросло на 36% в сравнении с прошлым годом.

Также сообщалось, что в Сумах пенсионерка "развела" афериста, который пытался украсть деньги с ее карты. Женщину предупредили о возможных мошенниках ее родственники.