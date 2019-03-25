Топ-5 схем розводів на сайтах знайомств: як вберегтися від аферистів

Аферисти на сайтах знайомств, користуючись наївністю самотніх українок, які мріють про кохання, вдаються до ряду хитрих прийомів, щоб виманити гроші у довірливих жінок. Як вберегтися від шахраїв і не стати жертвою афериста, пише "Сегодня".

Видання опублікувало топ-5 найпопулярніших схем "розводів" на сайтах знайомств.

Схема №1: Подарунок з доставкою

Це багаторічна схема, на яку все ще продовжують "клювати" наївні українки. На сайті знайомств вам пише чоловік, найчастіше - це імпозантний і успішний іноземець, який мріє одружитися на українці.

Роман буде розвиватися дуже стрімко - вже через кілька днів вам зізнаються в коханні, пообіцяють золоті гори і довге щасливе подружнє життя. І ось ваш майбутній благовірний вже купив вам коштовний подарунок, наприклад, смартфон або коштовності, і вже відправив в Україну.

Але виникла одна проблема: принц не може оплатити мито, оскільки це можуть зробити тільки громадяни країни. Він запропонувати вам заплатити, а суму, він уже доклав до подарунка. Як тільки ви переведете гроші на електронний гаманець, ваш прекрасний принц тут же зникне.

Існує й інша варіація афери - ви повинні будете оплатити доставку кур'єром до того, як розкриєте бажану коробочку, яка внаслідок виявиться порожньою, а цей кур'єр і є ваш "наречений". Але коли ви відкриєте подарунок, за постачальником вже і слід прохолоне.

Порада: справжній принц сам оплатить подарунок з-за кордону (це можливо. - Ред.), а доставлений товар кур'єр зобов'язаний розкрити за вас.

Афери в мережі - як не стати жертвою обману на сайтах знайомств (фото: pixabay.com)

Схема №2: Чарівне зілля

Ви познайомилися зі "своєю долею" в інтернеті, і вам запропонували зустрітися. Будьте напоготові, оскільки ви нічого не знаєте про цю людину: він може виявитися маніяком або грабіжником. Якщо кавалер запропонує вам покататися на машині - вас можуть завести в ліс і просто зґвалтувати або пограбувати.

До такого прийому вдаються і дівчата-клофелінщиці, які після натяку продовжити вечір у чоловіка вдома, можуть непомітно підсипати порошок у напій і пограбувати квартиру. А від передозування препарату можна навіть померти.

Порада: завжди зустрічайтеся в людному місці, розкажіть, куди і з ким йдете своїм рідним і друзям і залиште контакти людини, з якою зустрічаєтеся. Не погоджуйтеся на пропозицію вас підвезти - скористайтесь таксі. Відмовтесь від вживання алкогольних напоїв. А якщо все-таки стали жертвою ґвалтівника або клофелінщика, відразу звертайтеся в поліцію!

Схема №3: Обережно, шантаж!

Після того, як спілкування в мережі переросло в більш відкриту інтимну розмову, вам можуть запропонувати надіслати своє відверте фото або відео. А далі піде загроза публікації цього відео в соцмережах чи на порносайтах, або ж розклейка ваших фото за місцем вашого проживання, якщо ви не заплатите вимагачеві певну суму.

Особливо шахраї люблять новачків на сайтах знайомств і жінок з провінцій. Перші найчастіше не виявляють обережність, а другі готові віддати будь-які гроші, тільки б уникнути ганьби.

Порада: якщо не хочете стати жертвою шантажиста, не робіть нічого, що може вас скомпрометувати. Особливо фахівці рекомендують нікому не висилати "полуничні" фото!

Якщо ви все-таки попалися, то прийміть превентивні заходи. Напишіть на своїй сторінці, що хтось обробив ваші фото в фотошопі, і насправді на знімках інша людина. Після цього багато шахраїв припиняють шантаж.

У будь-якому випадку не варто платити здирникам, оскільки шахраї не зупиняться після першої оплати і будуть нескінченно вимагати гроші. Фахівці радять звернутися в поліцію.

Афери в мережі - як не стати жертвою обману на сайтах знайомств (фото: pixabay.com)

Схема №4: "Поможіть, рятуйте!"

На цю вудку частіше трапляються жінки, оскільки вони більш схильні до емпатії - співчуттю і співпереживанню. Як правило, по той бік комп'ютера сидить "псевдоіноземець", який заливає вам у вуха солодкий нектар про прекрасне спільне життя.

Та коли ви вже готові мчати на зустріч до свого майбутнього благовірного, його раптово заарештовують, не випускають з країни через старий штраф або ж у нього діагностують страшну хворобу. І тільки ви єдина зможете врятувати свого принца переказом відповідної суми на карту.

Ще одна варіація схеми - наречений-військовий, який може попросити гроші для застави, щоб його нарешті випустили з Іраку/Сирії/Афганістану. І ось ви вже готові поділитися 300-500 доларами, щоб отримати бажане "щастя".

Порада: ніколи не перераховуйте гроші малознайомим людям. Як показує практика, в 99,9% випадків ви потрапили на зловмисника, який безслідно зникне, варто йому "допомогти".

До речі, видання "Сегодня" радить вам перевірити текст слізного листа у програмі антиплагіату, швидше за все, це буде не оригінальний текст - шахраї часто не заморочуються: копіюють шаблони листів з інтернету.

Афери в мережі - як не стати жертвою обману на сайтах знайомств (фото: pixabay.com)

Схема №5: Запрошую в гості

Закордонний "принц" після роману в мережі запропонував вам приїхати до нього в гості. По-перше принц може виявитися будівельником або вантажником, а не успішним бізнесменом, а по-друге, ви можете просто потрапити у сексуальне рабство.

Існує і інша варіація схеми: вам запропонують купити квитки (або навіть замовити вже оплачені вашим "нареченим" квитки) на певному сайті-обманці авіакомпанії, який попросить вас ввести дані вашої банківської картки - цим одразу ж скористається аферист.

Порада: перевірте коханого - шахраї зазвичай надсилають фото або поганої якості, або надмірно професійне, скопійоване з інтернету.

Якщо ж ваш кавалер виявився "чистим", вам варто запропонувати поспілкуватись у відеочаті, щоб переконатися, що по той бік екрану людина з фото. Якщо виникають підозри, пошукайте чорні списки "шлюбних" аферистів і перевірте, чи немає там вашого нового знайомого.

Раніше ми писали, що в українців масово крадуть гроші з банківських карт. Шахрайство з картками в 2018 зросло на 36% у порівнянні з минулим роком.

Також повідомлялося, що у Сумах пенсіонерка "розвела" афериста, який намагався вкрасти гроші з її картки. Жінку попередили про можливих шахраїв її родичі.