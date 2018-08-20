Топ-5 порад, які допоможуть економно зібрати дитину в школу

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Краще всього купувати речі заздалегідь

З наближенням нового навчального року особливо гостро стоїть матеріальне питання в підготовці дитини до 1 вересня. Як заощадити кошти на придбання шкільної форми та канцелярії без шкоди якості? Про це розповідає BBC News Україна.

Купувати заздалегідь. Відома приказка "ложка дорога до обіду" особливо актуальна у випадку з новим навчальним роком, адже діти постійно зростають, а канцелярія поступово витрачається. Не потрапити в халепу і купити все необхідне за адекватною вартістю можна в період "несезону" або навесні/взимку/восени. Найчастіше розпродажі в дитячих магазинах починаються в лютому і тривають до травня. Також можна заздалегідь замовити канцелярію, рюкзаки та спортивний одяг. Взуття, все-таки, краще купувати влітку, адже встежити за зростаючими ніжками практично неможливо. Іноді придбати все необхідне дешевше виходить після знакового 1 вересня, коли всі батьки вже зібрали дітей. Інтернет-магазини. Замовляти шкільну форму, костюми та інший одяг можна через інтернет. У багатьох магазинах надаються виміри одягу, а також склад тканини. Це дає найбільш повну інформацію про речі і не дає помилитися з розміром. Замовляти на оптових базах або іноземних сайтах буває ще дешевше. Крім того, замовлення речей через всесвітню мережу дає можливість заощадити час на пошуки. Слід пам'ятати, що іноді одяг на фото виглядає краще, ніж в реальності, тому купувати потрібно тільки в тих магазинах, де річ, що не підійшла можна повернути. Ринки, ярмарки та оптові магазини. Чим менше магазин платить за оренду приміщення і роботу співробітників, тим нижче вартість продукції. Саме тому на ринках і ярмарках нерідко можна зустріти речі в два рази дешевше, ніж в магазинах. Закупівля одягу у оптових постачальників дає 90% гарантії, що вартість товару досить низька. Секонд-хенд. Радять і не гребувати секонд-хендом, де іноді можна зловити не тільки дешеві, але і якісні речі. Часто на прилавках "секондів" таяться речі з 100% натуральних матеріалів відомих брендів. Вартість такої форми відштовхується від 20 гривень. Крім того, одяг за такі гроші практично не шкода, адже діти так часто "знищують" її своєю енергійністю та непосидючістю. Альтернатива. Якщо лякають цінники, можна заощадити, наприклад, на купівлі сорочки. Її сміливо можна замінити на українську вишиванку. Так можна заощадити і на піджаку. У цій ситуації жодного зауваження від вчителя або керівництва школи бути не може. Адже хто піде проти красивої української вишиванки?

Важливо пам'ятати, що при виборі форми необхідно звертати увагу на склад тканини, якість шиття, комфортність і безпеку.

Нагадаємо, що Супрун розповіла про недоліки та переваги шкільної форми.

Раніше ми розповідали, де в Києві проходять шкільні ярмарки.

Також ми писали, що на Волині дощ залив класи в школі.

Відео: (video.rbc.ua)