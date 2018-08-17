Учебы не будет? На Волыни дождь залил классы в школе

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Педагоги со слезами на глазах показывают затопленные классы

На Волыни начало учебного года в школе поселка Маневичи стоит под угрозой. Об этом передает "5 канал".

Местные власти и подрядчик начали ремонт местной школы. Работники уже успели снять крышу, но не учли одного – сейчас дождевое лето. После того, как сняли часть крыши, пошел сильный дождь и школьные классы залило водой.

"Если бы учли погодные условия, то для снятия покрытия и его ремонта бригады должны быть более масштабные, а работали всего два человека", - говорит заместитель директора школы Наталья Носкевич.

Педагоги со слезами на глазах показывают затопленные классы. В помещениях грибок, а обои на стенах отклеились.

Местные жители переживают, что ремонт школы не успеют завершить до 1 сентября. Таким учебный год для 800 учеников может не начаться вовремя.

Чиновники призывают местных не волноваться и обещают, что дети вовремя пойдут в школу, а классы отремонтируют. Но признают, сделать крышу к первому сентября они не успеют.

Видео: На Волыни школа может не открыться к первому сентября (youtube.com/5канал)

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье люди собственными силами решили достроить школу.

Селяни решили сами достроить школу. Большинство из них хорошо разбираются в строительных работах, ведь постоянно ездят на заработки заграницу.

Напомним, что Минобразования зафиксировало в этом году наименьшее количество выпускников школ.

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