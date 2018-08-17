Навчання не буде? На Волині дощ залив класи в школі

Колаж РБК-Україна

Педагоги зі сльозами на очах показують затоплені класи

На Волині початок навчального року в школі селища Маневичі стоїть під загрозою. Про це передає "5 канал".

Місцева влада і підрядник почали ремонт місцевої школи. Працівники вже встигли зняти дах, але не врахували одного – зараз дощове літо. Після того, як зняли частину даху, пішов сильний дощ і шкільні класи залило водою.

"Якщо б врахували погодні умови, то для зняття покриття та його ремонту бригади повинні бути більш масштабні, а працювали лише дві людини", - каже заступник директора школи Наталія Носкевич.

Педагоги зі сльозами на очах показують затоплені класи. У приміщеннях грибок, а шпалери на стінах відклеїлися.

Місцеві жителі переживають, що ремонт школи не встигнуть завершити до 1 вересня. Таким навчальний рік для 800 учнів може не розпочатися вчасно.

Чиновники закликають місцевих не хвилюватися і обіцяють, що діти вчасно підуть в школу, а класи відремонтують. Але визнають, зробити дах до першого вересня вони не встигнуть.

Відео: На Волині школа може не відкритися до першого вересня (youtube.com/5канал)

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті люди власними силами вирішили добудувати школу.

Селяни вирішили самі добудувати школу. Більшість з них добре розбираються в будівельних роботах, адже постійно їздять на заробітки за кордон.

Нагадаємо, що Міносвіти зафіксувало в цьому році найменша кількість випускників шкіл.

Також ми писали, що окупованій Ялті дівчинку-аутиста вигнали зі свята в дитячому садку.

Як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах