Топ-5 советов, которые помогут экономно собрать ребенка в школу

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Лучше всего приобретать вещи заранее

С приближением нового учебного года особенно остро стоит материальный вопрос в подготовке ребенка к 1 сентября. Как сэкономить средства на покупке школьной формы и канцелярии без ущерба качеству? Об этом рассказывает BBC News Украина.

Покупать заранее. Известная поговорка "ложка дорога к обеду" особенно актуальна в случае с новым учебным годом, ведь дети постоянно растут, а канцелярия постепенно расходуется. Не попасть впросак и купить все необходимое по адекватной стоимости можно в период "несезона" или весной/зимой/осенью. Чаще всего распродажи в детских магазинах начинаются в феврале и длятся до мая. Также заранее можно заказать канцелярию, рюкзаки и спортивную одежду. Обувь, все-таки, лучше покупать летом, ведь уследить за растущими ножками практически невозможно. Иногда приобрести все необходимое подешевле выходит после знакового 1 сентября, когда все родители уже собрали детей. Интернет-магазины. Заказывать школьную форму, костюмы и другую одежду можно через интернет. Во многих магазинах предоставляются замеры одежды, а также ее состав. Это дает наиболее полную информацию о вещах и не дает прогадать с размером. Заказывать на оптовых базах или иностранных сайтах бывает еще дешевле. Кроме того, заказ вещей через всемирную сеть дает возможность сэкономить время на поиски. Следует помнить, что иногда одежда на фото выглядит лучше, чем в реальности, потому покупать нужно только в тех магазинах, где не подошедшую вещь можно вернуть. Рынки, ярмарки и оптовые магазины. Чем меньше магазин платит за аренду помещения и работу сотрудников, тем ниже стоимость продукции. Именно потому на рынках и ярмарках нередко можно встретить вещи в два раза дешевле, чем в магазинах. Закупка одежду у оптовых поставщиков дает 90% гарантии, что стоимость товара достаточно низкая. Секонд-хенд. Советуют и не гнушаться секонд-хендом, где иногда можно поймать не только дешевые, но и качественные вещи. Часто на прилавках "секондов" таятся вещи из 100% натуральных материалов известных брендов. Стоимость такой формы отталкивается от 20 гривен. Кроме того, одежду за такие деньги практически не жалко, ведь дети так часто "уничтожают" ее своей энергичностью и непоседливостью. Альтернатива. Если пугают ценники, можно сэкономить, к примеру, на покупке рубашки. Ее смело можно заменить на украинскую вышиванку. Так можно сэкономить и на пиджаке. В этой ситуации ни одного замечания от учителя или руководства школы быть не может. Ведь кто пойдет против красивой украинской вышиванки?

Важно помнить, что при выборе формы необходимо обращать внимание на состав ткани, качество шитья, комфортность и безопасность.

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Видео: (video.rbc.ua)