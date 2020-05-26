Топ-менеджер Укрзалізниці жорстоко побив дружину: його покарали

Андрій Рязанцев потрапив у гучний скандал після того, як в мережі з'явилося відео, на якому видно, як він б'є жінку. Після цього відео правління Укрзалізниці прийняло рішення звільнити його з посади директора з розвитку бізнесу.

Тепер Рязанцев більше не працює в Укрзалізниці. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Facebook і підкреслила, що всі її співробітники повинні дотримуватися кодексу етики і сімейних цінностей.

"Повідомляємо, що зараз Андрій Рязанцев не є працівником Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Відео побиття жінки можна подивитися тут.

Дане відео в мережі з'явилося сьогодні, 26 травня. Але на самому відео видно, що події інциденту відбувалися ще минулого року, а саме 18 листопада.

Андрій Рязанцев обійняв посаду директора з розвитку бізнесу Укрзалізниці 11 червня 2019 року. Раніше він був на посаді директора з економіки та фінансів Укрзалізниці.

Варто зазначити, що новини про домашнє насильство останнім часом з'являються в мережі досить часто. Так нещодавно найвідоміша українська супермодель Сніжана Онопка розкрила жахливі подробиці про спільне життя з чоловіком, який її бив і погрожував.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Білик вперше відверто розповіла про насильство з боку колишнього чоловіка.

Раніше повідомлялося про те, що спливли нові дані про жертви страшного злочину в Кагарлику.