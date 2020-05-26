Топ-менеджер Укрзализныци жестоко избил жену: его наказали

Андрей Рязанцев попал в громкий скандал после того, как в сети появилось видео, на котором видно, как он избивает женщину. После данного видео правление Укрзализныци приняло решение уволить его с должности директора по развитию бизнеса.

Теперь Рязанцев больше не работает в Укрзализныце. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook и подчеркнула, что все ее сотрудники должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей.

"Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Видео избиение женщины можно посмотреть здесь.

Данное видео в сети появилось сегодня, 26 мая. Но на самом видео видно, что события инцидента происходили еще в прошлом году, а именно 18 ноября.

Андрей Рязанцев занял должность директора по развитию бизнеса Укрзализныци 11 июня 2019 года. Ранее он был на должности директора по экономике и финансам Укрзализныци.

Стоит отметить, что новости о домашнем насилии в последнее время появляются в сети довольно часто. Так недавно самая известная украинская супермодель Снежана Онопка раскрыла ужасные подробности о совместной жизни с мужем, который ее избивал и угрожал.

Напомним, украинская певица Ирина Билык впервые откровенно рассказала о насилии со стороны бывшего мужа.

Ранее сообщалось о том, что всплыли новые данные о жертве жуткого преступления в Кагарлыке.