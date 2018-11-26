Торгівля людьми: експерт розповів, як не потрапити в рабство за кордоном

Фото: Торгівля людьми (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Фахівець розповіла, на що звертати увагу при оформленні документів

Експерт правозахисної організації Тетяна Татуревич розповіла про те, як схеми застосовують шахраї і як не потрапити у трудову експлуатацію. Про це пише "Сьогодні".

Тетяна Туревич розповіла, що українці часто стають жертвами шахраїв в сусідніх країнах. Особливо в такі ситуації потрапляють ті, хто виїхав працювати, не оформивши всі документи правильно.

"Схеми обману можуть бути абсолютно різними. Потерпілі розповідали, що фірма, яка сприяла працевлаштуванню, надалі могла обдурити. Наприклад, громадяни України, які шукають роботу онлайн на сайтах інших країн, можуть потрапити в пастку. Все залежить від того, на що людина погоджується. Якщо це працевлаштування без контракту, просто на усній основі – можна чекати чого завгодно. Це такий дзвіночок, які передбачає, що людина повинна задуматися, що саме йому запропонували, оскільки слова – це просто слова", - зазначила експерт.

Вона пояснила, що убезпечити себе в таких ситуаціях досить складно, але можливо і дала кілька рекомендацій для тих, хто хоче працювати за кордоном.

В першу чергу вона порадила уточнювати, чи буде оформлений договір з роботодавцем і чи буде оформлятися офіційний дозвіл на працевлаштування.

"Там роботодавець повинен спочатку зареєструвати іноземного громадянина, а потім його оформляти. Тобто повинен бути і договір, і такий дозвіл, тільки після цього майбутній працівник оформляє робочу візу в посольстві тієї країни, в яку він їде. Якщо вам кажуть, що ви самі можете оформити візу, а потім ми вам її переоформим, перебуваючи на території даної країни, такий варіант вже не підходить. Тому що неможливо переоформити візу, виїхавши за кордон", – пояснила Татуревич.

Також вона порекомендувала звертати увагу на документи, які надає роботодавець. Якщо це фірма-посередник, то варто поцікавитися тим, як довго вони працюють, скільки людей працевлаштували, поцікавитися відгуками і попросити показати договір про надання послуг.

Якщо документи або договір іноземною мовою, то їх можна перевести, а також обговорити з юристом, так як там можуть бути вписані вимоги про те, що працівник буде виконувати всі види робіт на вимогу роботодавця або частина робіт не буде оплачуватися. Також можуть бути спірні пункти, написані дрібним шрифтом.

Експерт зазначає, що якщо у працівника буде договір на руках і іноземна віза, то він зможе звернутися в компетентну структуру країни, в якій виявиться, та поскаржитися на порушення прав роботодавцем. При наявності необхідних документів присутність іноземного працівника буде легалізовано. А ось при відсутності цих документів, працівник буде перебувати нелегально.

Крім того, Тетяна Татуревич рекомендує перед поїздкою зробити кілька ксерокопій закордонного паспорта. Кілька взяти з собою, щоб при зверненні в українське посольство, можна було розраховувати на відновлення документів. Також варто залишити кілька примірників будинку, щоб родичі могли звернутися в посольство і допомогти.

"І ще один важливий момент – перед поїздкою за кордон потрібно проінформувати своїх рідних і близьких про те, куди ви їдете, на який вид роботи, і як можна з вами зв'язатися", - резюмувала експерт.

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Відео: РБК-Україна