Насилие над женщинами: как защитить себя и получить помощь

Коллаж (РБК-Украина)

В Украине около миллиона женщин страдают от домашнего насилия

25 ноября ежегодно во всем мире отмечается международный День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В связи с этим Styler решил напомнить, как пострадавшие женщины могут защитить себя и куда в случае домашнего насилия им можно обратиться за помощью.

В современном мире у женщин все больше и больше появляется прав и возможностей, однако, вместе с тем, не редки случаи жестокого обращения с представительницами прекрасного пола. Насилие в отношении девочек и женщин на сегодняшний день является одним из наиболее широко распространенных грубых нарушений прав человека. Согласно данным ВОЗ, каждая третья женщина страдает от жестокого обращения.

Идея возникновения такого дня появилась после истории, произошедшей в Республике Доминикана в далеком 1960 году. Тогда зверски убили трех сестер Мирабаль, они были политическими активистками, это произошло по приказу диктатора Рафаэля Трухильо. Их до смерти забили палками и после этого сбросили в обрыв. Этот случай вызвал невероятный резонанс в обществе.

Символом дня борьбы против насилия над женщинами стала белая ленточка.

К сожалению, до сих пор насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной проблемой.

Насилие может проявляется в физической, сексуальной и психологической формах. Стоит отметить, что многие женщины молчаливо терпят избиение, унижение и домогательство от своих партнеров. Кстати, до сих пор в отдельных странах мира все еще процветает рабство и сексуальная эксплуатация женщин. Так, например, в Сомали 95% девочек подвергаются насилию в возрасте от четырех до 11 лет. А в Индии около 70% женщин страдают от жестокости в семье. Среди украинок насилию подвержены около миллиона женщин (это информация по неофициальным данным).

Главная ошибка пострадавших от домашней "тирании" состоит в том, что они терпят и молчат. Ни в коем случае нельзя смиряться с ролью жертвы. Поэтому, если вы подвергаетесь насилию, то не замалчивайте это, расскажите о том, что происходит хотя бы своим близким, а лучше обратиться за помощью в полицию или предупредить друзей. Нужно быть готовой бежать от тирана. Потребуется заготовить дубликаты ключей от дома или авто, чтобы сбежать можно было в любой подходящий момент. Не стоит входить в спор с насильником рядом с острыми предметами и в закрытом помещении. Также необходимо обратиться в центры бесплатной правовой помощи. Офисы этих учреждений расположены в более чем 550 населенных пунктах по всей Украине. Адреса всех центров можно посмотреть по этой ссылке. Телефон горячей линии помощи— 0 800 213 103.

В Киеве действуют центры правовой помощи, специализирующиеся только на домашнем насилии, их телефоны: (044) 566 01 19 и (044) 593 97 61.

Ранее мы писали о том, что красавица-боец ММА стала жертвой домашнего насилия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина избивал женщину посреди улицы.

А также рассказывали о том, что в Николаеве пасынок пьяного водителя сломал челюсть патрульному.

Видео: РБК-Украина