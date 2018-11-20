Сломал глазницу: красавица-боец ММА стала жертвой домашнего насилия

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Спортсменке придется отказаться от боя, который запланирован на январь

Известный боец смешанного стиля, которая выступает в UFC Рейчел Остович стала жертвой избиения собственного мужа, бойца ММА Арнолда Бердона. Об этом сообщает издание TMZ.

Инцидент произошел в доме спортсменов на Гавайях. Между супругами возник конфликт, в результате которого Рейчел Остович получила травму лица.

Сообщается, что 27-летняя девушка-боец была госпитализирована с переломом одной из лицевых костей. Медики диагностировали у нее перелом глазницы, а также многочисленные травмы других частей тела.

Остальные детали происшествия не раскрываются, но известно, что полиция завела уголовное дело по факту избиения и Арнолд Бердон на данный момент находится в розыске.

Близкие Остович сообщили, что после оказания медицинской помощи врачи выписали ее из больницы и она отправилась домой, где находится под присмотром родственников.

Из-за травмы Рейчел Остович вынуждена будет пропустить бой с Пейдж Ванзант, который должен был состояться 19 января 2019 года в Нью-Йорке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

В UFC Рейчел Остович провела восемь поединков, выиграла четыре из них. В любителях она выиграла все шесть боев. Рост спортсменки – 160 сантиметров, боевой вес – 57,15 кг.

Скриншоты фото (instagram.com/rachaelostovich)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина избивал женщину посреди улицы.

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Видео: РБК-Украина