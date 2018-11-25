Насильство над жінками: як захистити себе і отримати допомогу

Колаж (РБК-Україна)

В Україні близько мільйона жінок страждають від домашнього насильства

25 листопада щорічно в усьому світі відзначається міжнародний День боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. У зв'язку з цим Styler вирішив нагадати, як постраждалі жінки можуть захистити себе і куди в разі домашнього насильства їм можна звернутися за допомогою.

У сучасному світі у жінок все більше і більше з'являється прав і можливостей, однак, разом з тим, не рідкісні випадки жорстокого поводження з представницями прекрасної статі. Насильство щодо дівчаток і жінок на сьогоднішній день є одним з найбільш широко поширених грубих порушень прав людини. Згідно з даними ВООЗ, кожна третя жінка страждає від жорстокого поводження.

Ідея виникнення такого дня з'явилася після історії, що сталася в Республіці Домінікана в далекому 1960 році. Тоді по-звірячому вбили трьох сестер Мирабаль, вони були політичними активістками, це трапилося за наказом диктатора Рафаеля Трухільо. Їх до смерті забили палицями і після цього скинули в обрив. Цей випадок викликав неймовірний резонанс у суспільстві.

Символом дня боротьби проти насильства над жінками стала біла стрічка.

На жаль, досі насильство щодо жінок продовжує залишатися глобальною проблемою.

Насильство проявляється у фізичної, сексуальної та психологічної формах. Варто відзначити, що багато жінок мовчки терплять побиття, приниження і домагання від своїх партнерів. До речі, досі в окремих країнах світу все ще процвітає рабство і сексуальна експлуатація жінок. Так, наприклад, в Сомалі 95% дівчаток піддаються насильству у віці від чотирьох до 11 років. А в Індії близько 70% жінок потерпають від насилля в сім'ї. Серед українок до насильства схильні близько мільйона жінок (це інформація за неофіційними даними).

Головна помилка постраждалих від домашньої "тиранії" полягає в тому, що вони терплять і мовчать. Ні в якому разі не можна миритися з роллю жертви. Тому, якщо ви зазнаєте насильства, то не замовчуйте це, розкажіть про те, що відбувається хоча б своїм близьким, а краще звернутися за допомогою в поліцію або попередити друзів. Потрібно бути готовою бігти від тирана. Потрібно заготовити дублікати ключів від будинку або авто, щоб втекти можна було в будь-який відповідний момент. Не варто входити в суперечку з ґвалтівником поруч з гострими предметами і в закритому приміщенні. Також необхідно звернутися в центри безкоштовної правової допомоги. Офіси цих установ розташовані в більш ніж 550 населених пунктах по всій Україні. Адреси всіх центрів можна подивитися этой посиланню. Телефон гарячої лінії допомоги— 0 800 213 103.

У Києві діють центри правової допомоги, що спеціалізуються тільки на домашньому насильстві, їх телефони: (044) 566 01 19 (044) 593 97 61.

Раніше ми писали про те, що красуня-боєць ММА стала жертвою домашнього насильства.

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Відео: РБК-Україна