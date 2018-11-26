Торговля людьми: эксперт рассказал, как не попасть в рабство за границей

Фото: Торговля людьми (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Специалист рассказала, на что обращать внимание при оформлении документов

Эксперт правозащитной организации Татьяна Татуревич рассказала о том, как схемы применяют мошенники и как не попасть в трудовую эксплуатацию. Об этом пишет "Сегодня".

Татьяна Туревич рассказала, что украинцы часто становятся жертвами мошенников в близлежащих странах. Особенно в такие ситуации попадают те, кто выехал работать, не оформив все документы правильно.

"Схемы обмана могут быть абсолютно разными. Пострадавшие рассказывали, что фирма, которая содействовала трудоустройству, в дальнейшем могла обмануть. Например, граждане Украины, которые ищут работу онлайн на сайтах других стран, могут попасть в ловушку. Все зависит от того, на что человек соглашается. Если это трудоустройство без контракта, просто на устной основе – можно ждать чего угодно. Это такой звоночек, которые предполагает, что человек должен задуматься, что именно ему предложили, поскольку слова – это просто слова", - отметила эксперт.

Она объяснила, что обезопасить себя в таких ситуациях довольно сложно, но возможно и дала несколько рекомендаций для тех, кто хочет работать за границей.

В первую очередь она посоветовала уточнять, будет ли оформлен договор с работодателем и будет ли оформляться официальное разрешение на трудоустройство.

"Там работодатель должен изначально зарегистрировать иностранного гражданина, а потом его оформлять. То есть должен быть и договор, и такое разрешение, только после этого будущий работник оформляет рабочую визу в посольстве той страны, в которую он едет. Если вам говорят, что вы можете сами оформить визу, а потом мы вам ее переоформим, находясь на территории данной страны, такой вариант уже не подходит. Потому что невозможно переоформить визу, выехав за границу", – объяснила Татуревич.

Также она порекомендовала обращать внимание на документы, которые предоставляет работодатель. Если это фирма-посредник, то стоит поинтересоваться тем, как долго они работают, сколько людей трудоустроили, поинтересоваться отзывами и попросить показать договор о предоставлении услуг.

Если документы или договор на иностранном языке, то их можно перевести, а также обсудить с юристом, так как там могут быть вписаны требования о том, что работник будет выполнять все виды работ по требованию работодателя или часть работ не будет оплачиваться. Также могут быть спорные пункты, написанные мелким шрифтом.

Эксперт отмечает, что если у работника будет договор на руках и иностранная виза, то он сможет обратиться в компетентную структуру страны, в которой окажется, и пожаловаться на нарушение прав работодателем. При наличии необходимых документов присутствие иностранного работника будет легализовано. А вот при отсутствии этих документов, работник будет находиться нелегально.

Кроме того, Татьяна Татуревич рекомендует перед поездкой сделать несколько ксерокопий загранпаспорта. Несколько взять с собой, чтобы при обращении в украинское посольство, можно было рассчитывать на восстановление документов. Также стоит оставить несколько экземпляров дома, чтобы родственники могли обратиться в посольство и помочь.

"И еще один важный момент – перед поездкой за границу нужно проинформировать своих родных и близких о том, куда вы едете, на какой вид работы, и как можно с вами связаться", - резюмировала эксперт.

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Видео: РБК-Украина