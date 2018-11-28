Трагедія в Керчі: стрілка поховали таємно від усіх

Колаж РБК-Україна

Мати Рослякова змушена поневірятися по знімних квартирах

Керченської студента Владислава Рослякова, який 17 жовтня скоїв масове вбивство в політехнічному коледжі, поховали таємно і під чужим ім'ям. Про це повідомляє видання "360" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Тіло Владислава Рослякова кремували, а потім поховали під чужим ім'ям і прізвищем. Про місце поховання знає тільки мати студента.

Галина Рослякова виписалася з лікарні, куди вона потрапила на наступний день після трагедії в політехнічному коледжі. Вона змушена була зняти квартиру, тому що у свою повертатися їй небезпечно.

Після трагедії небайдужі люди написали їй листа зі словами підтримки і назвали сина "жертвою життєвих обставин" і порадили їй не опускати руки. Для неї організували збір коштів, а потім ці гроші були передані Галині Росляковій. Всього було зібрано 101 тисячу рублів (більше 42 тисяч гривень).

Сусідка розповіла, що нещодавно Галина навідувалася в свою квартиру, щоб викинути речі покійного сина і розповіла, що з одної зйомної квартири її вже вигнали.

"Їй соромно перед людьми, боляче і прикро, ніяк вона не почувається. Вона пішла на квартиру, але навіть мені не сказала, куди саме. З другої адреси її і зовсім сусіди вигнали. Бояться, сказали. Я їй співчуваю, адже у мене теж є діти", - розповіла сусідка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Влада Рослякова знайшли ще один таємний запис.

А також писали про те, що Росляков готувався до нападу більше півтора років.

Відео: РБК-Україна