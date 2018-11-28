Трагедия в Керчи: стрелка похоронили втайне от всех

Коллаж РБК-Украина

Мать Рослякова вынуждена скитаться по съемным квартирам

Керченского студента Владислава Рослякова, который 17 октября совершил массовое убийство в политехническом колледже, похоронили тайно и под чужим именем. Об этом сообщает издание "360" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело Владислава Рослякова кремировали, а потом похоронили под чужим именем и фамилией. О месте захоронения знает только мать студента.

Галина Рослякова выписалась из больницы, куда она попала на следующий день после трагедии в политехническом колледже. Она вынуждена была снять квартиру, так как в свою возвращаться ей небезопасно.

После трагедии неравнодушные люди написали ей письмо со словами поддержки и назвали сына "жертвой жизненных обстоятельств" и посоветовали ей не опускать руки. Для нее организовали сбор средств, а потом эти деньги были переданы Галине Росляковой. Всего было собрано 101 тысячу рублей (более 42 тысяч гривен).

Соседка рассказала, что Галина недавно наведывалась в свою квартиру, чтобы выбросить вещи покойного сына и рассказала, что с одной съемной квартиры ее уже выгнали.

"Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали. Я ей сочувствую, ведь у меня тоже есть дети", - рассказала соседка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Влада Рослякова нашли еще один тайный аккаунт.

А также писали о том, что Росляков готовился к нападению более полутора лет.

Видео: РБК-Украина