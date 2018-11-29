"Тривожна валіза": українцям розповіли, що в неї потрібно покласти

Колаж РБК-Україна

Таку валізу бажано мати жителям прикордонної зони

Після акту агресії з боку РФ і введення воєнного стану в прикордонних областях України, фахівці ДСНС підготували перелік порад для українців, які допоможуть жителям підготуватися до будь-яких надзвичайних ситуацій. Про це пише "КП в Україні"

В першу чергу, на думку експертів, у кожній сім'ї має бути так звана "тривожна валіза". В ідеалі – невеликі рюкзаки повинні бути у кожного члена сім'ї.

В першу чергу в нього потрібно скласти необхідний набір документів – копії. Потрібно зробити копії паспортів, водійських прав, дитячих документів і упакувати їх в поліетиленовий пакет.

Обов'язково потрібно покласти в рюкзак кредитні карти і невеликий запас грошей, дублікати ключів від будинку, машини, дачі, квартири родичів або батьків.

Також може знадобитися карта місцевості, обумовлений засіб зв'язку для сім'ї (наприклад, невеликі рації), радіоприймач, щоб отримувати інформацію і до нього достатній набір елементів живлення.

Фахівці рекомендують спакувати в рюкзак:

- ліхтарик, сірники, свічки

- компактний набір інструментів, бажано із сталі і який підходить для різних ситуацій

- компас і водонепроникні годинники

- ніж, невелику сокиру і сигнальні засоби

- сміттєві пакети об'ємом до 120 літрів, рулон широкого скотчу. Експерти стверджують, що з пакетів можна змайструвати при потребі невеликий намет.

- упаковку презервативів – щоб використовувати для захисту від вологи або як джгута для зупинки кровотечі

- синтетичний шнур діаметром 4-5 мм і довжиною до 20 м

- блокнот, олівець або ручки, нитки і голки

Обов'язково в такий рюкзак повинна входити аптечка, в якій повинні бути:

- бинти

- лейкопластир

- вата

- йод

- активоване вугілля

- парацетамол (жарознижуючий)

- пенталгін або анальгін (від болю)

- супрастин або інший препарат проти алергічної реакції

- имодіум (від діареї)

- фталазол (від шлункової інфекції)

- джгут

- шприци

Кожному членові сім'ї необхідно покласти дві пари білизни і вовняних шкарпеток, запасні штани, сорочку, светр, шапку, рукавички, шарф, плащ-дощовик та надійне взуття.

Також потрібно упакувати необхідні засоби гігієни: мило, зубну щітку і пасту, бритву, рушник, туалетний папір, серветки сухі і вологі, засоби інтимної гігієни і манікюрні приналежності.

Казанок, флягу, кухоль, ложки – бажано все з нержавіючої сталі. Якщо обсяг рюкзака дозволить – то міні-намет, килимок з поліуретану або спальний мішок.

Фахівці рекомендують покласти в рюкзак і мінімальний запас продуктів, які не вимагають готування або особливих умов зберігання: шоколад, горіхи, цукерки, консерви, галети. Також варто покласти пляшку горілки і спирт.

Якщо ваше житло знаходиться занадто близько до зони бойових дій, то варто приготувати такий рюкзак повністю, додавши в нього питну воду, яку необхідно кожні 2-3 дні оновлювати, щоб вона не застоювалася.

Крім того, якщо в сім'ї є діти і літні люди, то в рюкзаки потрібно додати індивідуальні речі, з урахуванням їх потреб. Наприклад, ліки від тиску або дитячі препарати.

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Відео: РБК-Україна