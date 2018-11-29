"Тревожный чемоданчик": украинцам рассказали, что в него нужно положить

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Такой чемодан желательно иметь жителям приграничной зоны

После акта агрессии со стороны РФ и введения военного положения в приграничных областях Украины, специалисты ГСЧС подготовили перечень советов для украинцев, которые помогут жителям подготовиться к любым чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет "КП в Украине"

В первую очередь, по мнению экспертов, в каждой семье должен быть так называемый "тревожный чемоданчик". В идеале – небольшие рюкзаки должны быть у каждого члена семьи.

В первую очередь в него нужно сложить необходимый набор документов – копии. Нужно сделать копии паспортов, водительских прав, детских документов и упаковать их в полиэтиленовый пакет.

Обязательно нужно положить в рюкзак кредитные карты и небольшой запас денег, дубликаты ключей от дома, машины, дачи, квартиры родственников или родителей.

Также может понадобиться карта местности, оговоренное средство связи для семьи (например, небольшие рации), радиоприемник, чтобы получать информацию и к нему достаточный набор элементов питания.

Специалисты рекомендуют спаковать в рюкзак:

- фонарик, спички, свечи

- компактный набор инструментов, желательно из стали и подходящий для различных ситуаций

- компас и водонепроницаемые часы

- нож, небольшой топор и сигнальные средства

- мусорные пакеты объемом до 120 литров, рулон широкого скотча. Эксперты утверждают, что из пакетов можно смастерить при надобности небольшую палатку.

- упаковку презервативов – чтобы использовать для защиты от влаги или в качестве жгута для остановки кровотечения

- синтетический шнур диаметром 4-5 мм и длиной до 20 м

- блокнот, карандаш или ручки, нитки и иголки

Обязательно в такой рюкзак должна входить аптечка, в которой должны быть:

- бинты

- лейкопластырь

- вата

- йод

- активированный уголь

- парацетамол (жаропонижающее)

- пенталгин или анальгин (от боли)

- супрастин или другой препарат против аллергической реакции

- иммодиум (от диареи)

- фталазол (от желудочной инфекции)

- жгут

- шприцы

Каждому члену семьи необходимо положить две пары белья и шерстяных носков, запасные штаны, рубашку, кофту, шапку, перчатки, шарф, плащ-дождевик и надежную обувь.

Также нужно упаковать необходимые средства гигиены: мыло, зубную щетку и пасту, бритву, полотенце, туалетную бумагу, салфетки сухие и влажные, средства интимной гигиены и маникюрные принадлежности.

Казанок, флягу, кружку, ложки – желательно все из нержавеющей стали. Если объем рюкзака позволит – то мини-палатку, коврик из полиуретана или спальный мешок.

Специалисты рекомендуют положить в рюкзак и минимальный запас продуктов, которые не требуют готовки или особых условий хранения: шоколад, орехи, леденцы, консервы, галеты. Также стоит положить бутылку водки и спирт.

Если ваше жилище находится слишком близко к зоне боевых действий, то стоит приготовить такой рюкзак полностью, добавив в него питьевую воду, которую необходимо каждые 2-3 дня обновлять, чтобы она не застаивалась.

Кроме того, если в семье есть дети и пожилые люди, то в рюкзаки нужно добавить индивидуальные вещи, с учетом их потребностей. Например, лекарства от давления или детские препараты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети бурно обсуждают переброс российской техники в Крыму.

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Видео: РБК-Украина