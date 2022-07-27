Насилу відкриваєте банку? Це може бути ознакою серйозної хвороби

Лікарі та науковці попереджають, що труднощі з завданнями, які вимагають сили рук, можуть бути пов’язані з діабетом, хворобами серця, раком і хворобою Альцгеймера.

Окрім банок такі завдання включають носіння сумок для покупок або ж тримання великої заповненої каструлі.

Як вчені дійшли такого висновку

Вчені з Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (Австрія), попросили учасників двічі стиснути пристрій під назвою динамометр кожною рукою - стандартний спосіб вимірювання сили рукоятки.

"Моніторинг сили рук людей похилого віку (і фактично людей середнього віку) може принести велику користь. Тому ми пропонуємо використовувати його як скринінговий інструмент у медичній практиці", - кажуть дослідники.

Як сила рук може визначити хворобу

Звісно, сила рук залежить від статі, віку та зросту людини.

Але вчені з'ясували, що сила рук трохи нижча за середню (з урахуванням вище зазначених особливостей) вказує на стан здоров’я, що призводить до ранньої смерті.

Так, люди у віці 20 років мають середню силу хвату 46 кг для чоловіків і 29 кг для жінок. Вага зменшується до 39 кг і 23,5 кг, коли людина досягає 60-69 років.

"Дослідження показують, що сила стискання, яка була нижчою за середню порівняно з людьми тієї ж статі та вікового діапазону, була пов’язана з ризиком серцевої недостатності, де менша сила вказувала на шкідливі зміни в структурі та функції серця", - йдеться в статті.

Слабка сила хвату може бути пов'язана з такими діагнозами, як колоректальний рак, рак передміхурової залози або рак легенів у чоловіків, а також рак молочної залози та рак легенів у жінок.

Люди з ожирінням і діабетом 2 типу також показали, що хватка слабша.

Також дослідники з'ясували, що люди з вищими значеннями сили рукоятки мали менший ризик деменції (на 27 %) і хвороби Альцгеймера (на 32 %).

Але це не означає, що качаючи руки ви зможете запобігти хворобам. Ведіть здоровий спосіб життя для здорового довголіття.

"Здоровий спосіб життя та фізичні вправи все ще є найкращими підходами до підтримки здоров’я або його покращення в довгостроковій перспективі", - додали вчені.