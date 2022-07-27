С трудом открываете банку? Это может быть признаком серьезной болезни

Если вы не можете приложить достаточно усилий, чтобы справиться с крышкой на банке, это может свидетельствовать о серьезных трудностях со здоровьем.
Об этом пишет The Sun.
Врачи и ученые предупреждают, что трудности с задачами, требующими силы рук, могут быть связаны с диабетом, болезнями сердца, раком и болезнью Альцгеймера.
Помимо банок такие задачи включают ношение сумок для покупок или же держание большой заполненной кастрюли.
Ученые из Международного института прикладного системного анализа (Австрия), попросили участников дважды сжать устройство под названием динамометр каждой рукой - стандартный способ измерения силы рукоятки.
"Мониторинг силы рук пожилых людей (и на самом деле людей среднего возраста) может принести большую пользу. Поэтому мы предлагаем использовать его в качестве скринингового инструмента в медицинской практике", - говорят исследователи.
Конечно, сила рук зависит от пола, возраста и роста человека.
Но ученые выяснили, что сила рук чуть ниже средней (с учетом выше указанных особенностей) указывает на состояние здоровья, что приводит к ранней смерти.
Так, люди в возрасте 20 лет имеют среднюю силу хвата 46 кг для мужчин и 29 кг для женщин. Вес уменьшается до 39 кг и 23,5 кг, когда человек достигает 60-69 лет.
"Исследования показывают, что сила сжатия, которая была ниже средней по сравнению с людьми того же пола и возрастного диапазона, была связана с риском сердечной недостаточности, где меньшая сила указывала на вредные изменения в структуре и функции сердца", - говорится в статье.
Слабая сила хвата может быть связана с такими диагнозами, как колоректальный рак, рак предстательной железы или рак легких у мужчин, а также рак молочной железы и рак легких у женщин.
Люди с ожирением и диабетом 2 типа также показали, что хватка слабее.
Также исследователи выяснили, что люди с более высокими значениями силы рукоятки имели меньший риск деменции (на 27%) и болезни Альцгеймера (на 32%).
Но это не значит, что качая руки вы сможете предотвратить болезни. Ведите здоровый образ жизни для здорового долголетия.
"Здоровый образ жизни и физические упражнения все еще являются лучшими подходами к поддержанию здоровья или его улучшению в долгосрочной перспективе", - добавили ученые.
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