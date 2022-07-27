С трудом открываете банку? Это может быть признаком серьезной болезни

Врачи и ученые предупреждают, что трудности с задачами, требующими силы рук, могут быть связаны с диабетом, болезнями сердца, раком и болезнью Альцгеймера.

Помимо банок такие задачи включают ношение сумок для покупок или же держание большой заполненной кастрюли.

Как ученые пришли к такому выводу

Ученые из Международного института прикладного системного анализа (Австрия), попросили участников дважды сжать устройство под названием динамометр каждой рукой - стандартный способ измерения силы рукоятки.

"Мониторинг силы рук пожилых людей (и на самом деле людей среднего возраста) может принести большую пользу. Поэтому мы предлагаем использовать его в качестве скринингового инструмента в медицинской практике", - говорят исследователи.

Как сила рук может определить болезнь

Конечно, сила рук зависит от пола, возраста и роста человека.

Но ученые выяснили, что сила рук чуть ниже средней (с учетом выше указанных особенностей) указывает на состояние здоровья, что приводит к ранней смерти.

Так, люди в возрасте 20 лет имеют среднюю силу хвата 46 кг для мужчин и 29 кг для женщин. Вес уменьшается до 39 кг и 23,5 кг, когда человек достигает 60-69 лет.

"Исследования показывают, что сила сжатия, которая была ниже средней по сравнению с людьми того же пола и возрастного диапазона, была связана с риском сердечной недостаточности, где меньшая сила указывала на вредные изменения в структуре и функции сердца", - говорится в статье.

Слабая сила хвата может быть связана с такими диагнозами, как колоректальный рак, рак предстательной железы или рак легких у мужчин, а также рак молочной железы и рак легких у женщин.

Люди с ожирением и диабетом 2 типа также показали, что хватка слабее.

Также исследователи выяснили, что люди с более высокими значениями силы рукоятки имели меньший риск деменции (на 27%) и болезни Альцгеймера (на 32%).

Но это не значит, что качая руки вы сможете предотвратить болезни. Ведите здоровый образ жизни для здорового долголетия.

"Здоровый образ жизни и физические упражнения все еще являются лучшими подходами к поддержанию здоровья или его улучшению в долгосрочной перспективе", - добавили ученые.