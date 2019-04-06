Ціни на газ в Україні стрімко падають: що сталося

Ціна на газ в Україні знизиться і з 1 квітня комунальні платежі розраховуються виходячи зі зниженого тарифу. Кабінет міністрів дозволив компанії "Нафтогаз України" знизити ціни на газ для населення з квітня 2019 року замість обіцяного підвищення з 1 травня. Про це розповідає "Сьогодні".

На думку українських чиновників, населення нашої країни платить за газ всього 60% його комерційної ціни, а до кінця 2019 року має отримати тариф, що дорівнює 100% фактичної вартості. Перший етап подорожчання – приблизно на 20% – був запланований із 1 травня 2019 року. Решта 20%, за розрахунками Кабміну, повинні були додатися вже з 1 січня 2020 року, коли тариф для населення повинен стати ринковим. Тобто якщо зараз населення платить за 8,55 грн за кубометр газу, то з 1 травня повинно було платити приблизно по 9,7 грн.

Подорожчання повинно було статися, якщо продовжить діяти існуюча формула розрахунку тарифу для населення, яка бере за основу ціну на газ для комерційних споживачів, що діяла з липня по вересень 2018 року. Але з тих пір ціна на газ знизилася. І вийшло, що населення, навіть з урахуванням 20%-вої "знижки", повинно було платити за газ дорожче, ніж підприємства. Зокрема, з 1 квітня для промислових підприємств тариф на газ становить 7,19 грн/кубометр з урахуванням ПДВ, для населення до постанови Кабміну залишався тариф 8,55 грн.

"Ціни на газ продовжують знижуватися і зараз знаходяться на мінімумі 2016 року. Так, на найбільшому хабі TTF газ подешевшав до рівня 14,5 євро за мегават на годину. Зниження вартості газу обумовлено теплою зимою і введенням атомних електростанцій в Японії, через що попит на газ в Азії істотно знизився. У зв'язку з цим виробники почали знижувати ціни і відправляти газ у Європу. Найближчий до України хаб CZ VTP пропонує газ з постачанням завтра вже за 15,11 євро за мегават. При перерахунку на куб його вартість буде становити 0,1594 євро, або приблизно 4,85 гривень за куб", – розповідає аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

"Нафтогаз України" на початку березня звернувся до Кабміну з пропозицією скасувати розрахунок тарифу для населення за формулою достроково, що дозволить здешевити газ для населення. Тоді прем'єр підкреслив, що не заперечує проти зниження цін на газ. 8,55 грн – це, за його словами, гранична ціна за кубометр для населення. 3 квітня на засіданні Кабміну було прийнято рішення про зниження тарифів на газ для населення.

"Якщо кон'юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, "Нафтогаз" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати", – йдеться в повідомленні Кабміну.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості склало прогноз, згідно з яким тенденція до зниження цін на газ буде спостерігатися в Україні до грудня 2019 року.

Ціна на газ в Україні знизиться (фото: pixabay.com)

"Це і дало підстави уряду знизити ціну на газ для населення", – пояснили в Кабміні.

У "Нафтогазі" додали, що з 1 квітня знизили ціну для побутових споживачів за рахунок зниження власної маржі.

"У березні компанії "Нафтогазу" скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів. З огляду на це, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів у Кіровоградській області та інших регіонах на 2%, не встановлюючи максимально можливу торговельну націнку постачальника, яка дозволена законодавством. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів ЦПК "Нафтогаз України" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м (включаючи ПДВ та витрати на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", – йдеться в повідомленні на сайті "Нафтогазу".

Нагадаємо, що раніше суд ухвалив рішення про виплату компенсації "Нафтогазу" від Кабміну.

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