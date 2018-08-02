Вбивство бійця АТО в Бердянську: з'явилися цікаві деталі про затриманих

Фото: Віталій Олешко (facebook.com/Виталий Сармат)

Імовірно, вони причетні до місцевої поліції

Двоє затриманих у справі про вбивство ветерана АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат" можуть мати відношення до поліції Бердянська. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній глава добровольчого батальйону ОУН Леонід Литвиненко.

Фото: Затримані (facebook.com/Леонід Литвиненко)

Він розповів, що дізнався затриманих на фотографіях. Одного з них Литвиненко пам'ятає з 2017 року, коли він бачив його спілкується з поліцейськими. Другого чоловіка колишній глава добровольчого батальйону ОУН бачив одягненим у форму маріупольських поліцейських, які у складі конвою двічі вивозив Литвиненко з СІЗО.

"Це пішаки. Кому ще не зрозуміло, замовники вбивств борців з системою – на Банковій, МВС, ГПУ, СБУ. А замовлення виконують рядові, спеціально для цього куплені, ті, які стали "мусорами"..." – підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/Леонід Литвиненко)

Нагадаємо, що поліція затримала 5 підозрюваних у вбивстві бійця АТО в Бердянську.

Як повідомляють у відомстві, поліцейські зупинили автомобіль з чотирма підозрюваними, в місті Василівка Запорізької області.

"Ще один зловмисник був розшуканий і затриманий поліцейськими в Бердянську. Усі п'ятеро затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

один "Сармата" розповів про можливих замовників.

перед вбивством активісту, який брав участь у боях за Іловайськ і пройшов російський полон, погрожували.

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