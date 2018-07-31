Вбивство бійця АТО в Бердянську: стали відомі особистості кілерів

Фото: Віталій Олешко (youtube.com)

Вбивці мали відношення до добровольчих батальйонів

Кілерами, які скоїли вбивство бійця АТО Віталія Олешко, виявилися снайпери з підрозділу "Торнадо". Про це повідомив Микола Цукур на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Колишній заступник командира підрозділу "Торнадо" Микола Цукур розповів, що на фотографії кілера, яку опублікували в мережі, він упізнав екс-бійця батальйону "Торнадо", снайпера Артема Матюшина, який пізніше перейшов у полк "Азов".

"Це Артем Матюшин, уродженець Донецької області. У минулому проходив службу в підрозділі Торнадо. Артем в батальйоні пройшов курс підготовки снайперів. Брав участь у бойових діях. Був дисциплінований, тверезий і вміло звертався зі зброєю. У 2015 році були затримані сім бійців "Торнадо" і командир Онищенко Руслан. Я, як перший заступник командира "Торнадо" очолив батальйон. З особовим складом були виведені із зони АТО у місто Боярку, Київської області. З усім особовим складом проводили бесіди керівництво МВС і особисто Вадим Троян. Частина бійців перейшли в полк "Миротворець", - написав Цукур.

Фото: facebook.com/Микола Цукур

Він зазначив, що Матюшин та ще два бійця не просто перейшли в полк "Азов", а самовільно покинули базу підрозділу "Торнадо" вночі.

"Артем Матюшин, Денис Зельонкін і Тарас Мовчан перейшли в полк Азов. І не просто перейшли, а вночі завантажили спортінвентар в машину і з особистою зброєю покинули базу "Торнадо". Вранці я звернувся з рапортом особисто до Вадима Трояна про зникнення бійців і зброї. Рапорт Троян не прийняв. Сказав, що зброя у нього і він перевів їх у підрозділ Азов", - повідомив Микола Цукур і додав, що до сьогоднішнього дня доля цих бійців була йому не відома.

"На сьогоднішній день їх доля була не відома. Артем у себе на сторінці у ФБ про "Торнадо" не згадує, а постить НацДружини", - зазначив боєць.

Фотографії інших учасників злочину опублікував ан своїй сторінці Facebook координатор "Стоп терор" Семен Кабакаев.

Фото: facebook.com/kabakaevsemen

Нагадаємо, у вівторок, 31 липня в Бердянську був убитий боєць АТО Віталій Олешко. І вже через кілька годин журналіст Юрій Бутусов повідомив про затримання кілерів.

Відео: РБК-Україна