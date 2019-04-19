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Вбивство тату-майстра в Тернополі: що сказав у суді вбивця

STYLERЖиття    19.04.2019 - 10:25
Вбивство тату-майстра в Тернополі: що сказав у суді вбивця
Вбили тату-майстра Тетяну Подвашецьку в Тернополі (колаж РБК-Україна)

Вбивця Тетяни Подвашецької зробив гучну заяву в суді

Над підозрюваним у вбивстві тернопільського тату-майстра Тетяни Подвашецької 18 квітня відбувся суд, де вбивця зробив гучну заяву щодо свого злодіяння.

Вбийство, яке відбулося 16 квітня у багатоповерховому будинку за адресою вулиця Леся Курбаса, 9, вразило місцевих жителів. Особливо ця подія шокувала родичів вбитої, які, до речі, були присутні на суді.

Під час засідання колишній співмешканець спробував прорватися до підозрюваного, однак його вивели із залу в наручниках. Сам вбивця заявив, що дуже шкодує про те, що трапилося. Стверджує, що нічого не пам'ятає, оскільки спочатку хотів просто поспілкуватися, однак розмова переросла в сварку, а після - вбивця нічого не пам'ятає. Каже, в один момент відкрив очі і побачив труп у калюжі крові.

Вбивство тату-майстра в Тернополі: що сказав у суді вбивцяФото: (YouTube/Т1 Новини)

Також зловмисник стверджує, що після цього у нього виникло бажання покінчити життя самогубством. Чому втік з місця події і намагався сховатися від правоохоронців - розповідати не став. "Шкодую - це дуже м'яко сказано", - сказав убивця.

Андрія Горбатюка, якого встигли прозвати хлопцем -"демоном" за лякаючу зовнішність, залишили під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Відео: YouTube/Т1 Новини)

Нагадаємо, що дівчина померла від кількох ножових поранень. Шансів вижити у неї практично не було. Крім того, на її шиї були виявлені характерні сліди від укусів іклами, ніби дівчину хтось погриз.

Раніше ми писали про те, що в ніч вбивства Горбатюк повернувся додому і зізнався у злочині матері, а після цього взяв з дому гроші, переодягнувся і зник у невідомому напрямку.

Також ми повідомляли про те, що Горбатюк був відомий на всю Україну, так як він знімався в передачі "Говорить Україна".

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