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Убийство тату-мастера в Тернополе: что сказал в суде убийца

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 10:25
Убийство тату-мастера в Тернополе: что сказал в суде убийца
Убили тату-мастера Татьяну Подвашецкую в Тернополе (коллаж РБК-Украина)

Убийца Татьяны Подвашецкой сделал громкое заявление в суде

Над подозреваемым в убийстве тернопольского тату-мастера Татьяны Подвашецкой 18 апреля прошел суд, где убийца сделал громкое заявление касательно своего злодеяния. 

Убийство, которое произошло 16 апреля в многоэтажном доме по адресу улица Леся Курбаса 9, поразило местных жителей. Особенно данное событие шокировало родственников убитой, которые, к слову, присутствовали на суде. 

Во время заседания бывший сожитель попытался прорваться к подозреваемому, однако его вывели из зала в наручниках. Сам убийца заявил, что очень сожалеет о случившемся. Утверждает, что ничего не помнит, поскольку изначально хотел просто пообщаться, однако разговор перерос в ссору, а после - убийца ничего не помнит. Говорит, в один момент открыл глаза и увидел труп в луже крови.

Убийство тату-мастера в Тернополе: что сказал в суде убийцаФото: (YouTube/Т1 Новини)

Также злоумышленник утверждает, что после случившегося у него возникло желание покончить жизнь самоубийством. Почему убежал с места происшествия и пытался скрыться от правоохранителей - рассказывать не стал. "Жалею - это очень мягко сказано", - сказал убийца.

Андрея Горбатюка, которого успели прозвать парнем -"демоном" за пугающую внешность, оставили под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Видео: (YouTube/Т1 Новини)

Напомним, что девушка умерла от нескольких ножевых ранений. Шансов выжить у нее практически не было. Кроме того, на ее шее были обнаружены характерные следы от укусов клыками, как будто девушку кто-то погрыз.

Ранее мы писали о том, что в ночь убийства Горбатюк вернулся домой и признался в преступлении матери, а после этого взял из дома деньги, переоделся и исчез в неизвестном направлении.

Также мы сообщали о том, что Горбатюк был известен на всю Украину, так как он снимался в передаче "Говорить Україна".

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