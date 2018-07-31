Вбивство військового в Харківській області: з'явилися деталі події

Фото: у Харківській області знайшли вбитим військового (hk.npu.gov.ua)

Його тіло знайшли на території військової частини

Вчора, 30 липня, в місті Лозова Харківської області було знайдено тіло 23-річного українського військового. У мережі з'явилися деталі події. Про це повідомляє видання Obozrevatel, посилаючись на особисте джерело.

Український військовий був контрактником і проходив службу в батальйоні "Донбас Україна". Його тіло виявили в колодязі. "Горло перерізане", - розповів виданню колишній боєць батальйону.

Відзначимо, що в РБК-Україна вже писали про те, що в поліції підтвердили даний факт.

"Тіло 23-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини в місті Лозова. Інформація про подію в поліцію надійшла 30 липня. На місці працівники поліції виявили тіло загиблого в каналізаційному колекторі на території військової частини", - написано в публікації поліції Харківської області на офіційній сторінці у Facebook.

Фото: у Харківській області знайшли вбитим військового (hk.npu.gov.ua)

Також у повідомленні додали,що за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області вбили бійця АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат". Він був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ.

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