Вчені назвали захворювання, яке втричі підвищує ризик інсульту у жінок

За даними нового дослідження Американської асоціації інсульту (ASA), одним з таких факторів ризику може стати ендометріоз у жінок. Жінки з таким захворюванням на 34% частіше стають жертвами інсульту.

Ендометріоз збільшує ризик серцевого нападу у жінок, а також має вплив на підвищення кров'яного тиск і високого рівня холестерину.

"Лікарі повинні дивитися на здоров'я жінки в цілому, включаючи підвищений кров'яний тиск, високий рівень холестерину та інші фактори інсульту, а не тільки на симптоми, конкретно пов'язані з ендометріозом, такі, як тазовий біль і безпліддя", - підкреслила автор дослідження професор Стейсі Міссмер.

Медики відзначають, що, хоча результат дослідження шокує, не варто стверджувати, що у всіх жінок з ендометріозом обов'язково буде інсульт. Ці дані показують, що при ендометріозі ризик розвитку інсульту стає вище на 34%.

Від ендометріозу страждає практично кожна 10 жінка на планеті, але багато хто дотепер не знає, що це таке.

При ендометріозі виникає стан, коли тканина в слизовій оболонці починає рости в інші місцях - в яєчниках і фаллопієвих трубах. Це викликає біль і безпліддя.

Симптоми ендометріозу:

Біль у нижній частині живота або спині, тазовий біль

Біль під час менструації, яка заважає жити звичайним життям.

Біль під час або після сексу

Біль при сечовипусканні або дефекації, і посилюється під час менструації

Запір

Діарея

Кров у сечі під час менструації

Проблеми при зачатті дитини

Ендометріоз може переслідувати жінку в будь-якому віці та створювати масу проблем. І проблема посилюється тим фактом, що ендометріоз повністю вилікувати неможливо.

А діагностувати його теж складно - через велику кількість симптомів і типів ураження. Тим більше, що жінки часто не звертають увагу на перші симптоми та не звертаються до лікаря.

Однак сучасна медицина має багато способів впоратися з симптомами ендометріозу і значно полегшити життя жінки. Це знеболюючі препарати та гормональна терапія.