Ученые назвали заболевание, которое в три раза повышает риск инсульта у женщин

По данным нового исследования Американской ассоциации инсульта (ASA), одним из таких факторов риска может стать эндометриоз у женщин. Женщины с таким заболеванием на 34% чаще становятся жертвами инсульта.

Эндометриоз увеличивает риск сердечного приступа у женщин, а также имеет влияние на повышение кровяного давление и высокого уровня холестерина.

"Врачи должны смотреть на здоровье женщины в целом, включая повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и другие факторы инсульта, а не только на симптомы, конкретно связанные с эндометриозом, такие, как тазовая боль и бесплодие", - подчеркнула автор исследования профессор Стейси Миссмер.

Медики отмечают, что, хотя результат исследования шокирует, не стоит утверждать, что у всех женщин с эндометриозом обязательно будет инсульт. Эти данные показывают, что при эндометриозе риск развития инсульта становится выше на 34%.

От эндометриоза страдает практически каждая 10 женщина на планете, но многие до сих пор не знают, что это такое.

При эндометриозе возникает состояние, когда ткань в слизистой оболочке начинает расти в другие местах - в яичниках и фаллопиевых трубах. Это вызывает боль и бесплодие.

Симптомы эндометриоза:

Боль в нижней части живота или спине, тазовая боль

Боль во время менструации, которая мешает жить обычной жизнью.

Боль во время или после секса

Боль при мочеиспускании или дефекации, и усиливается во время менструации

Запоры

Диарея

Кровь в моче во время менструации

Проблемы при зачатии ребенка

Эндометриоз может преследовать женщину в любом возрасте и создавать массу проблем. И проблема усугубляется тем фактом, что эндометриоз полностью излечить невозможно.

А диагностировать его тоже сложно - из-за большого количество симптомов и типов поражения. Тем более, что женщины часто не обращают внимание на первые симптомы и не обращаются к врачу.

Однако современная медицина имеет много способов справиться с симптомами эндометриоза и значительно облегчить жизнь женщины. Это обезболивающие препараты и гормональная терапия.