Вчені розвіяли міфи про зв'язок кави з схудненням

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Найкраще сприяє схудненню склянка води, випитий замість чашки ароматного напою вранці

Американські вчені провели нове дослідження, мета якого – з'ясувати, чи сприяє чашка ранкової кави схудненню. Як повідомляє "newsyou", дослідження показало, що кава – це не найкращий напій для того щоб схуднути.

Незадовго до цього ученим вдалося з'ясувати, що люди, які випивають вранці кави, вживають на 10% менше калорій за сніданком. Але, як заявила автор дослідження професор Керол ДеНисшен (Carol DeNysschen), це зовсім не з-за того, що ранковий напій пригнічує апетит або прискорює метаболізм. Справа в тому, що кавомани компенсують недолік калорій, отриманих за сніданком, тим, що з'їдають більшу кількість їжі протягом всього дня.

На тлі цього дослідження, американські дієтологи порадили людям, які хочуть схуднути, випивати склянку звичайної води перед кожним прийомом їжі.

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