Ученые развеяли мифы о связи кофе с похудением

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Лучше всего способствует похудению стакан воды, выпитый вместо чашки ароматного напитка утром

Американские ученый провели новое исследование, цель которого – выяснить, способствует ли чашка утреннего кофе похудению. Как сообщает "newsyou", исследование показало, что кофе – это не самый подходящий напиток для того чтобы похудеть.

Незадолго до этого ученым удалось выяснить, что люди, которые выпивают утром кофе, употребляют на 10% меньше калорий за завтраком. Но, как заявила автор исследования – профессор Кэрол ДеНисшен (Carol DeNysschen), это вовсе не из-за того, что утренний напиток подавляет аппетит или ускоряет метаболизм. Дело в том, что кофеманы компенсируют недостаток калорий, полученных за завтраком, тем, что съедают большее количество пищи на протяжении всего дня.

На фоне этого исследования, американские диетологи порекомендовали людям, которые хотят похудеть, выпивать стакан обычной воды перед каждым приемом пищи.

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